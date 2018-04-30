Flaş sözler... 'Fırat Aydınus'tan, Cüneyt Çakır'dan kurtulalım!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV'de derbiyi değerlendirdi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maç sonrası olay açıklamalar yapan Sinan Engin'in sözleri şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kupa maçnda yaşanan bir takım olaylar, Beşiktaş'ın taraftarından düşüncesi, alınan kararlar, hocanın üzüntüsü... Hocanın belki Beşiktaş'ı, hatta antrenörlüğü bırakacağı dolayısıyla moral bozukluğu var. Fenerbahçe başkanı, yöneticisi Şekip, dün antrenörü saygı duymadan adama 'tiyatro yapıyorsun' diyorlar. Şenol Güneş tiyatrocu değil, Şenol hoca içeri kaçıyor. Şenol hoca bir futbol adamı, kaçarken içeri kaçıyor yerlerde sürünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kumpas adını yerleştirdiniz. İnsanın insana saygısı yok. Şenol Güneş'in tüm hareketlerine katılıyorum. İnsanların bir birinine saygısı olmasını istiyoruz. Fenerbahçe oyuncusu tvit atıyor, Savaştan kaçmıyoruz. Ne savaşı? Aykut Kocaman basın toplantısında tamamen Şenol hoca hakkında konuşuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray futbol takımını tebrik ediyorum, muhtemelen de şampiyon. Tudor'dan beri Fatih hoca dedik. Terim doğrudur Galatasaray'da. Bu Beşiktaş takımı yener dedim. Bugünkü haliyle yenme ihtimali çok zor. Kaçırdığı goller bu işleri geçeceğiz. Bugün oynanan futbolla Galatasaray'ı yenemez. Negredo onu atamıyorsa, Lens oynamıyorsa, zor. Galatasaray içerde çok farklı bir takım. Onun dışında Galatasaray'da kazanırsa şampiyon olur, Beşiktaş'ta kazanırsa şampiyon olur demiştim. Beşiktşa mağlubiyeti hak etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Belhanda'nın pozisyonuna kırmızı kart vermeyen kim varsa, yaşayan canlı cansız bütün hakemler bana mesaj atabilir. Bu Fırat Aydınus'tan kurtulalım, maç idare etmesinler maç yönetsinler. Oyuncunun orada çenesi mi kırılması gerekiyordu, hastaneye mi gitmesi gerekiyordu? Sevgili Ahmet Çakar bu pozisyonda neden sesin çıkmadı. Fırat Aydınus küçük japon penaltıyı gösteriyor. Bir adam penaltıyı verdi. Nagatomo yanına geliyor sonra kırmızı kartı çıkarıyor. Hakemlerden de mesajlar geliyor, "yüzde yüz kırmızı " diye.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fernando atılmalıydı, Belhanda atılmalıydı. Ben bu Fırat'lardan Cüneyt Çakır'lardan bıktık. Hep idare ediyorlar. Beni bu konuda kimse ikna edemez. Yayıncı kuruluştaki eski oyuncular hepsi kırmızı kart dedi. Lütfen pozisyonu açın izleyin. Talisca, Donk'a değmiyor bile, değse kırmızı. Ama değmiyor. Donk'ta sallıyor ama değmiyor. Burada itiş, kakış var. Hakem de bu pozisyonu görmüyor. Ama öteki önünde dirsek. Fatih Terim bir numara. Şampiyonluk anasının ak sütü gibi helal olsun Galatasaray'a. Fener de olsa Beşiktaş'ta olsa yine aynı şeyi derdik. Türk Telekom da bugün 50 bin küsür taraftar vardı. Galatasaray'ın en büyük gücü 93. dakikaya kadar taraftar. Ama deplasmanda da farklı bir Galatasaray.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İki senedir büyük başarılar kazandırdın, iki yıl üstüste ligde şamiyonluk yaşattı, Avrupa kupalarında guplardan namağlup çıktık. Beşiktaş'lılar senin sayende başkanından tut yönetimine, malzemecesine, aşçısına herkesin emeği var ama sen iki senedir bu taraftarı çok mutlu ettin. Taraflı tarafsız herkes Beşiktaş ligin en iyi takımı dedik. Moralinizi bozmayalım. Evet kupa sendromu yaşadık ve atlatacağız Allah'ın izniyle. Moralimizi bozmayalım. Hocanın morali bozuk ve bu benim canımı çok sıktı. Keyfimizi kaçırmayalım, her sene bir yarıştır. Beşiktaş büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez. Beşiktaş'ın aldığı karara saygı duyuyorum. Bir maç tatil ediliyorsa o maç ev sahibinin 3-0 hükmen yenilmesi sayılmasıdır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Taş attı maş attı cezaevine girenler oldu. Şenol hoca içeri girerken düştü, takıldı bilmem ne. Maçın hakemi sahada duruyor, sonra Babel ile Oğuzhan geliyor. Hakem içeri giriyor Şenol hoca soyunma odasındalar. Mete Kalkavan sahaya çıkar eğer maçı oynatmak istiyorsa 15 dakika içinde sahaya gelmelerini anons eder gelmezlerse tatil eder. Ersun Yanal kaçtı içeri Trabzonspor hükmen mağlup oldu. Burada hakem maçı oynatmıyor. (Ajansspor)