Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Flaş sözler... Fenerbahçe bu hakemlerle şampiyon oldu!
TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli , Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını yorumlarken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mustafa Denizli, sarı lacivertliler ve ses getiren demeçler veren Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili de önemli tespitlerde bulundu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte, Mustafa Denizli'nin o sözleri: - Fenerbahçe önemli puan kaybına uğradı. Puan tablosuna baktığımızda artık Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanmaları halinde bu grubun artık şekillenmesi ön planda olacak. Başakşehir ve Galatasaray maçlara artık büyük bir iştahla çıkacaklar. Kendilerinin kazanmaları halinde puan farkı açılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gençlerbirliği'nin oynadığı futbolu beğendim. Çıkıştalar! Eğer belki de oyunda çıkışları iyi yapsalardı maçı da kazanabilirlerdi. Haftaya Fenerbahçe'nin oynayacağı Başakşehir maçı tamam veya devam maçı olacak. Eğer kaybederlerse şampiyonluk yarışının dışında kalabilirler.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe büyük bir takımın yemeyeceği golleri yedi. Bireysel hataların ön planda olduğu, kendi aralarında iletişim olmayan bir takım görüntüsünde Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bu sorun 10 yıldır vardı zaten. Avrupa'da ve ligde böyle hatalı goller çok yedi. Fenerbahçe'nin hücum hatlarında ses getiren iki oyuncusu var; Alper ve Valbuena. Bu iki oyuncu görevlerini yaptılar mı? İkisinin de skora etki edecek birçok pozisyonu oldu. Fenerbahçe'de Volkan yenmemesi gereken bir gol yedi . Golde hatası çok büyük!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gençlerbirliği'nin kaybetmemesi çok önemliydi onlar için. Bu saatten sonra her takım her takımı yenebilecek duruma geldi. Aykut hocanın kupa maçı sonrası hakemler hakkındaki konuşmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe 19 defa şampiyon olurken, bu hakemlerle şampiyon oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 2-2'ye bakıldığı zaman; Fenerbahçe 10 atakla oynarken Genlerbirliği ise 1-2 atak yapabildi. Fenerbahçe oyunun hakimiydi. İstekli,arzulu başladı . Direklerden dönen topları oldu ama yenen bir gol sizi oyundan düşürebiliyor. Otomatikman olumsuz bir hava esiyor. Fenerbahçe karmaşıklıklar yaşıyor. En ufak hatada tribünde o sesi duyarsınız.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Koşan, zorlayan ve hep arayış içerisinde olan bir Alper vardı. Alper iyi vuruşlardan bir tanesini yaptı. Valbuena basit hatalar yaptı sahada. Genelde takıma birçok pozisyon hazırlayan oyuncu Valbuena. Normalde Fenerbahçe'nin 10 pozisyon yakaladığı maçta galibiyet gayet normal olmalıydı. Asıl en büyük sıkıntı defans bloğunda saklı. Bu tür sonuçlar olursa; Fenerbahçe şampiyonluktan uzaklaşır artık. Bu tür kayıplar hesapta olmayan kayıplardır.