Flaş sözler... Fener taraftarına kulak ver hocam!

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Trabzonspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe'yi ilerleyen haftalarda neler bekliyor... Transferde neler olacak, Aykut Kocaman'ın kafasındakiler ne... İşte, Ahmet Ercanlar ile Fenerbahçe gerçeği...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe, Trabzon’da 1 puan mı kazandı 2 puan mı bıraktı? Oyuna baktığımızda 2 puan bırakmış gibi gözüküyor. Trabzonspor’un attığı gole kadar birbirine çok yakın oynayan, rakibe nefes aldırmayan ve zaman zaman pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Sonraki dakikalarda gol atma isteği ile bu disiplin bozuldu ama yine de oyuncuların isteği çok iyiydi. Valbuena oyuna girdikten sonra yaratıcılık arttı ve bir duran topla gol de geldi. Sonraki dakikalarda galibiyeti kaçıran Fenerbahçe oldu. Rakip kaleyi ablukaya aldılar ama olmadı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe’de bitmeyen konu Valbuena. Sahadaki oyuncular arasında oyunu değiştirebilecek yetenekli isim sayısı az. Düşünün Hasan Ali orta sahada oynuyor. Takım olarak doğru oynadığı için rakibine nefes aldırmayan Fenerbahçe buna karşılık skor yapamıyor. Çünkü bunu yapacak yetenekleri yok sahada. Bu da bir ikileme neden oluyor. Valbuenalı mı, onsuz mu oynamalı Fenerbahçe… Çok basit bir matematik. Kazanmak istiyorsan Valbuena ile oynarsın. Beraberlik yeter diyorsan Valbuena kulübede kalır. Ama Fenerbahçe içeride oynadığı maçlarda dahi Valbuena’sız oynuyor. İnsanlar doğal olarak bunu merak ediyor.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Tam 14 maçtır kaybetmiyor Fenerbahçe. Son olarak 9 kişi kaldığı maçta Akhisarspor’a kaybetti. Konya ve Trabzonspor maçlarını tek stoperle oynadı. Trabzon maçında solbek Hasan Ali orta saha oynadı. Janssen uzun süredir sakat. Buna rağmen Fenerbahçe hala kaybetmiyor. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Demek ki Fenerbahçe iyi bir kadroya sahip değil ama iyi bir takım. Eksikler de olsa yine doğru oyunu oynuyor. Ama Kocaman’ın hatası bu doğru oyunu oynarken bazı şeylerin eksik kalması. Örneğin taraftar neden para verip maça geliyor. Futboldan zevk almak için. Ama bu zevk alınamıyor.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kocaman’ın bir şanssızlığı da kongre süreci. Daha kongreye 4 aydan fazla bir süre var ama gündem sadece bu. Futbol takımı camianın gözünde ilk sırada değil. Sadece maç günleri takım konuşuluyor. Fenerbahçe’de hayat tamamen 2-3 Haziran’da yapılacak seçime odaklanmış durumda. Bu da Kocaman’ın başka bir zorluğu…
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Taraftar kulüpten kopuk gözüküyor. Kocaman yalnız ve kendini anlatamıyor. Mesela Ozan konusunu hala insanlar tam anlamı ile anlayamadı. Dün Hasan Ali orta sahada oynayınca bu konu yeniden gündeme geldi. İnsanlara derdinizi anlatamazsanız onların sizi anlamasını beklemek hayalcilik. Aykut Kocaman gibi üst düzey bir teknik adamın iletişimcisinin olmaması bir felaket. Bu durum sezon başından beri en büyük sıkıntısı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Tamamen futbola odaklaklanmış işini saygı ile yapan Kocaman ve ekibi dışarıda olup bitenleri göremiyor gibi. Buna uygun hareket de edemiyorlar gibi görünüyor. Taraftar başka bir şey istiyor. Kocaman hayır benim doğrum bu diyor. O zaman bu doğruları birileri anlatmalı. Neden doğrun bu? Neden böyle oynuyorsun. Ozan neden gönderildi, Valbuena neden yedek, Hasan Ali neden orta sahada oynuyor, Janssen neden dönmüyor… Bunlar hep yanıtsız kalan sorular. Kimse bunu anlatmıyor ve taraftar her geçen gün daha da kopuyor.