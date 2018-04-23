Kocaman için flaş yorum... 'Bildiğini okuyor!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu maçın sonrasında gazetemiz yazarları değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte yazarların kaleme aldıkları yazıları:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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MEHMET YILMAZ
GERİYE DEĞİL İLERİYE BAKACAKSIN
Yarım kalan Beşiktaş maçının arkasından aynı sahada bir başka maça konsantre olmak o kadar kolay değil. Ama profesyonellik de geride kalanla değil, ileriye bakmakla ilgili bir durum.Nitekim bu takımın oyuncularını birçok konuda eleştirebiliriz ama bu konuda söylenecek bir söz olamaz. Fenerbahçe, beklediğimiz gibi baskıyla başladı. Rakibin defans planı eğer vardıysa da sahada uygulayamadılar. İlk yarıda iki golü kolayca buldular. Maçı koparabilecekleri iki pozisyondan biri gol olabilseydi, oyun da çok renkli olabilirdi. Neustaedter’in golünde yardımcı hakem Serkan Çimen ofsayt kararı verdi. Televizyon hakemleri bu konuda ne der bilmiyorum ama Neustaedter topla oynamadan önce kale ile arasında üç Antalyaspor oyuncusu var diye gördüm.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Antalyaspor’un maçı 2-1’e getiren golü Fenerbahçe’nin bu sezonki hikayesinin tekrarı gibiydi. Bu sezon bu düzeydeki oyuncuların yapmayacağını düşüneceğimiz hatalarla çok gol yediler ve o hatalar olmasaydı bugün uzak ara lider pozisyonunda olacaklardı. Bu sezon böyle hatalarla 9 gol yediler. Benzer bir hatayla bu maçta bir gol daha yediler.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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KUŞ TAŞA ÇARPTI!
‘Kaderin oyunu mu, yeterince konsantre olamamak mı’ diye sorarsanız, ikincisi derim. Skrtel’in hatasıyla gelen gol için eski bir halk deyişini hatırlatacağım; kuş taşa çarptı, taş kuşa değil!Aykut Kocaman değişime açık değil. Bildiğini okuyor. Dün gece de aynı şey oldu. Gardı tamamen düşmüş bir rakip karşısında bile ezberini bozmuyor. Seyircilerin Şenol Güneş aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratı kınıyorum. Federasyon bununla mücadele etmek durumunda. Kayseri’de hedef Volkan idi, her maçta hedef değişiyor ama iğrenç tezahürat cezasız kalıyor.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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MAÇIN ADAMI
SOLDADO
Oyun zekası muazzam. Takımı süper starı değil, makinenin bir parçası olduğunu hiç unutmuyor. Futbolun biz seyirciler için oynandığını hatırlatıyor.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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UĞUR MELEKE
GIULIANO BÖYLE İSTEDİ
Dünkü ilk yarım saatin bir benzerini, iki ay önce Galatasaray-Antalyaspor maçında da izlemiştik. Hamza hoca, Galatasaray karşısında da temel ayarlarını bozmuş, iki sol beki Musa ve Sakıb’ı ön öne oynatmıştı. O gün Hamzaoğlu 40’ta Jevtovic’i sokarak oyunu dengelemiş ama skor çoktan koptuğu için iş işten geçmişti. Hamzaoğlu dün de, geçen hafta Konya maçında olduğu gibi iki sağ beki (Celutska ve Nazım’ı) ön öne başlattı. Nazım Sangare yetenekli bir genç. Ama büyük takıma karşı oynamak farklı tabii. Takım bütünüyle duruma adapte olana kadar skor çoktan 2-0 olmuştu bile. Acaba Nazım Sangare bu yeteneğini sağ bekte gösterse, önünde de Jevtovic başlasa, Antalya bu kadar mahkum bir yarım saat oynar mıydı diye merak etmiştir sanırım sporseverler.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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72 PUAN NEYE YETER?
Antalya 30’la 45 arası oyunu değiştirebilecek bir efor gösterdi, önde baskıyla birkaç kez Fenerbahçe’yi zorladılar. Birinde de Skrtel’in olağanüstü hatasıyla golü buldular. Ama ikinci yarının başlangıcıyla beraber oyun yine klasik akışına döndü. Biz Aykut Kocaman’ı sezon boyunca yetenekli oyuncuları az kullanmasıyla ilgili eleştireduralım, o bir 11’de ısrar etti ve o 11’in de birlikte oynama melekeleri gelişmiş durumda. Tabii ki Fenerbahçe’nin 17 maçlık bir devre fikstürünün ilk 9 maçıyla kalan 8 maçı aynı ayarda değil. Şu anda da nispeten zayıf rakiplerle oynadıkları 8 haftanın içindeler. Ama bu 8 müsabakalık süreçte de Soldado-Giuliano-Aatıf-Dirar’ın ciddi çıkışları var. 8 maçlık fikstürün 4’ünü kayıpsız kapadılar; bu 360 dakikada Soldado ve Giuliano 5’er, Aatıf ve Dirar 3’er gole direkt katkı yaptılar. Fenerbahçe belli ki 72 puan için çok arzulu. Ama bu puan kaçıncılığa yeter, bekleyip görmek zorundalar elbette.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Maçın adamı:
GIULIANO
Tam bir takım oyuncusu. Çok çalışkan. İlk sezon için de gayet iyi istatistikler tutturdu. Belki Alex gibi 200 gol atmayacak ama farklı katkısıyla Fenerbahçe tarihine geçmeye aday.