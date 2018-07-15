YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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ÃœnlÃ¼ futbol yorumcusu ve yazarÄ± RÄ±dvan Dilmen, FenerbahÃ§e hakkÄ±nda Ã¶nemli tespitlerde bulundu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±yla ilgili konuÅŸan ve sarÄ± lacivertlilerin ÅŸu anki durumunu masaya yatÄ±ran RÄ±dvan Dilmen, Sabah gazetesindeki yazÄ±sÄ±nda Ã¶zetle ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylerken Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak aÃ§Ä±klamalarda da bulundu... Ä°ÅŸte, RÄ±dvan Dilmen'in o yazÄ±sÄ±ndan Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mler...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Galatasaray 800 bin Euro'ya Henry Onyekuru diye bir oyuncuyu kiralÄ±yor. 25 milyon Galatasaray taraftarÄ±na sorsan yÃ¼zde 99'u onun yerine daha tanÄ±nan bir oyuncu ister. BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Trabzonspor ve Anadolu kulÃ¼plerinde de aynÄ± durum var. GÃ¼ler misin, aÄŸlar mÄ±sÄ±n? ArtÄ±k zamana bÄ±rakacaÄŸÄ±z.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Taraftarlar hiÃ§bir zaman ekonomik durumla ilgilenmemiÅŸtir. Hepsi ÅŸampiyonluk bekleyecek. Ligde ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in aÃ§Ä±kÃ§asÄ± 4 aday gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Galatasaray, BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ aynÄ± baÅŸkan ve teknik adamla devam ederken FenerbahÃ§e yeni bir baÅŸkan ve yeni bir teknik direktÃ¶rle heyecan yakaladÄ±. Ama ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olur mu, olmaz mÄ± bilmem.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Åžunu iddialÄ± sÃ¶yleyebilirim; FenerbahÃ§e en bÃ¼yÃ¼k transferi zaten taraftarlarÄ±yla yaptÄ±. GeÃ§en sene alÄ±nan deplasman puanlarÄ± bu sezon toplanÄ±r mÄ±, kuÅŸkum var. Ama iÃ§eride kaybettikleri puanlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetmezler. KulÃ¼pler eli kolu baÄŸlÄ± olduÄŸu iÃ§in hakikaten gizemli ve gizli transfer yapÄ±yorlar bu arada da maÃ§lar baÅŸlamak Ã¼zere.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- FenerbahÃ§e'nin yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Cocu'yu eleÅŸtirebilmemiz iÃ§in maÃ§larÄ± beklemeliyiz. Hatta 1.5-2 ay bir zaman geÃ§meli. Ancak ÅŸunu sÃ¶yleyebiliriz; Cocu, oyun disiplinine sahip bir kadroya geldi. Muhakkak Ali Bey (KoÃ§) ve sportif direktÃ¶r Comalli, Cocu'ya 3-4 oyuncu almalÄ±lar.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Cocu'nun en bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olan hatta 4 yÄ±l ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± PSV'den, yine ÅŸampiyonluÄŸun en bÃ¼yÃ¼k adayÄ± olan ve her zaman ÅŸampiyonluÄŸu isteyen FenerbahÃ§e'ye gelmesidir. Cocu'nun Hollanda'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 4 ÅŸampiyonluk, defansif teknik direktÃ¶r olduÄŸu geyiÄŸinin ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶sterir. Defansif hocalar, 4 yÄ±l ÅŸampiyon olamazlar.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Guti dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir futbolcuydu. Ä°lhan MansÄ±z da futbolu ve tarzÄ±yla genÃ§lerin model aldÄ±ÄŸÄ± bir isimdi. Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n da formasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla giydi. Normalde teknik adamlarÄ±n yardÄ±mcÄ±larÄ± pek tanÄ±nmaz ve bilinmezler.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Guti ve Ä°lhan MansÄ±z tabii ki bir hava getirecekler. Ä°kisinin de birkaÃ§ dil bilmesi iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±racak. Ama ÅŸu kesin ki BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n lideri Åženol GÃ¼neÅŸ'tir...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Åženol Hoca'nÄ±n Mehmet KulaksÄ±zoÄŸlu gibi Åžeref Ã‡iÃ§ek gibi deÄŸerli yardÄ±mcÄ±larÄ± zaten vardÄ±. YardÄ±mcÄ±da aranan en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zellik dÃ¼zgÃ¼n insan olmasÄ±dÄ±r ki, Ä°lhan Ã¶yle biri. Guti de BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- BuranÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ve insanlarÄ±nÄ± biliyor. OnlarÄ±n yapacaÄŸÄ± gelecekleri iÃ§in doÄŸru bir ismin yanÄ±nda eÄŸitim gÃ¶recekleri gerÃ§eÄŸiyle hareket etmeleridir. SpekÃ¼lasyon yapÄ±lmasÄ±na Åženol Hoca izin vermez. (Sabah)Â Â