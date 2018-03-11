Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Flaş sözler! 'F.Bahçe, G.Saray'a bu dandik kadroyla Kadıköy'de yenilirse...'
Eski hakem ve ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Erman Toroğlu, sarı lacivertlilerin maçı sadece kazandığını belirtirken sergilenen oyunlarının çok kötü olduğunu belirtti ve Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe için şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe uyuttu. Bir tane aut çizgisine inmediler. Uyursun maçı izlerken. Kazandılar ama… Malatyaspor da manevra yapamadı. Kilitlendi kaldı. Psikolojik olarak rahatsız olsam, akıllı bir doktor bu maçı izlettirir bana. Uykum geldi. Bu maç insanı 24 saat uyuturdu. Yüzüme su vurdum yahu. İnsanlar bilsin! Transfer ayı gelir en büyük parayı santrafora harcarsın. Sonra kaleci gelir. Sonra 10 numaralar… Orta sahanın ortasında oynayan adam, at kuyruğu gibi ne uzar ne de kısalır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Orası riski az olan yerler. Orada oynadın mı üstü kapalı. Josef’in oynadığı yer orası. Ne kadar zamandır, şu adam Fenerbahçe’de müthiş oynadı diyemiyoruz. Bunları dememiz lazım. Fenerbahçe’de defansif oyuncular iyi diyoruz. Neden? Onlar öne çıkıyor. Fenerbahçe’de rakibi geçen bir tane adam var mı? Fenerbahçe, dandik bir kadroya sahip. Aldıkları puan vallahi iyi puan.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe’den kaç tane oyuncu alır Beşiktaş’ın kadrosuna koyarsın? 5-6 tane oyuncu sayabiliyor musun? Belki hücum oynasa bu kadar puan alamayacaklar. Seyirciye bazı şeyleri göstermek lazım. Fenerbahçe derbide böyle mi oynayacak? Tabii ki değil. Beşiktaş karşısında böyle oynasın, Fenerbahçe'yi parçalarlar. 17 Mart tarihi, eğer Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kazanırsa milat olacak. Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse milattan önce ve milattan sonra diye konuşacağız. Galatasaray, orada lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı. Bu çok önemli. Böyle bir şey 100 senede bir belki olur, belki olmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman’ın takımı sanki muazzam oynuyor da hakem frenliyor. Aykut Kocaman’ın takımı hoş bir futbol oynamıyor. Göze hitap edemiyor. İnsanı çıldırtıyorlar. Yahu uyudum, uyandırdılar. Öyle muazzam oynuyorlar ki… Fernandao uçuyor, Aatif zıplıyor. Hakem önlerini kesiyor. Böyle bir şey var mı?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman, hakemi mi hazırlıyor? Haftaya Galatasaray maçı var ya… Belki de hesabını yapıyor. Dakika bir gol bir. Kocaman, açıklamalarıyla hakemleri derbiye hazırlıyor. Keşke bir hata yapsaydı diyor. Kocaman fitili ateşledi. Aykut Kocaman açık konuşsun. Kimse onun açıklamalarını bükmüyor. Benim kadrom bu kadar diyorsan, başka türlü konuşacaksın. Senin beyanatını çözmek zorunda değilim. Sen anlatamıyorsan benim sorunum değil. Sen şimdiden derbinin hakemine ayar vermeye başladın.