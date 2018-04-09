Flaş sözler... 'F.Bahçe golünde piero kararına inanmıyorum!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beyaz TV'nin ünlü yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, sarı lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçta Skrtel'in attığı ilk golün pierosu için çok tartışılacak kelimeler kullanırken, çarpıcı yorumlarda da bulundu... İşte Ahmet Çakar'ın o ifadeleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Osmanlıspor maçı hakemle kazanılmış bir maçtır. Beinsports'a hiçbir lafım yok, piero sistemine de bir lafım yok. Fakat bu sistemin başında kim varsa bu teknolojiyi kim kullanıyorsa her şey onun elinde. Beinsports madem bu kadar para harcıyor peki neden bir çizgi kamerası daha koymuyor maçlarda.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İspanya'da oynanan Atletico Madrid - Real Madrid maçında bir olay yaşandı ve orada da yayıncı kuruluş yine Beinsports dakikalar sonra çizgi kamerasından hemen ekrana verdiler. Beyler pieronun gol kararına inanmıyorum. Madem gol, maç esnasında çizgi kamerasıyla millete niye açık açık göstermiyorlar. Bu işin içinde bir iş var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben Şansal Büyüka ile mahkemelikken Erman Toroğlu geldi piero sistemiyle ilgili ifade verdi ''İçerde pieronun başındaki isim Şansal Büyüka'nın kulağına topu içerde mi gösterelim, dışarda mı gösterelim'' diye soruyordu. Yani Türkiye'de piero kararları şaibelidir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Piero'dan gelen görüntüde direklerin gölgesi yukarı doğru kaymış ama topun gölgesinde kayma yok. Normalde topun gölgeside kaymalıydı. Fakat sen sistem dışı topu manuel bir şekilde kaydırırsan gölge sabit kalıyor ve hemen altına düşüyor. Böyle birşey yapılabilir bunu Erman Toroğlu'da zaten zamanında mahkemelerde anlattı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Maçın yan hakemi Cevdet Kömürcüoğlu için FETÖ'cü diyorlar, bunu diyen kim İbrahim Hacıosmanoğlu yani resmi biri değil. Devletin makamlarının herhangi bir kararı yok, ben de çıkıp diyeyim ki o hain bu terörist vs.. beyanla bu işler olmaz, kanıt lazım. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı iş değil, böyle bir söz söylediğin zaman hayatını bitiriyorsun.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bir hakem tam sıfırda değilse böyle pozisyonlarda tam gol kararı veremez ve bu hakem sıfır pozisyonunda değil nasıl olduda bu kararı verdi ben anlamıyorum. Yıllar önce ben böyle bir pozisyonda gol kararı verdim ama yan hakemim çizgideydi onun verdiği karara uydum. Yıllar sonra Semih Yuvakuran bir programdan benden özür diledi 'o zaman baskı yaptılar söyleyemedim pozisyon goldü' hakkını helal et dedi. Aziz Yıldırım Milliyet'in gecesinde hakemler kendisine çeki düzen vermeliler dedi bu hafta çeki düzen verdiler işte. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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