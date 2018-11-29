Flaş sözler! 'Derdiyok diye golcün olursa...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti... Spor yazarları ise sarı kırmızılıları ağır sözlerle eleştirdi.
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Galatasaray'ın sergilediği futbol tepki çekerken, bir oyuncu ise adeta hedef tahtasıydı... İşte o yorumlar...
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HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - Moskova’daki hava şartları, gruptaki puan sıralaması, takımların eksikleri ile birleşince orta sahada hapsolan, kale önlerine zor taşınan ve kısır bir oyun ortaya çıktı ilk yarıda. Zeminin, oyunun ve oyuncunun hızını kesen etkisi temponun düşük olmasının sebebiydi. Aslında şartların böyle olması bizim için işi son maça taşıma açısından avantajdı. Ama ben hiçbir zaman Galatasaray’ın karakteri ve hedefi dışında bir oyun oynayıp da başarılı olduğunu görmedim. Galatasaray’ın, karakterinde var olan hücum oyununu oynamadığı ve idare etme anlamına gelecek beraberliği düşündüğü sürece iyi olması zor.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Terim’in maç içindeki hamleleri de hazindi. Feghouli, Selçuk ve Mariano da derde deva olmadı. En dramatik olan da, reaksiyonsuz bir Galatasaray izlememizdi. Şimdi son Porto maçında sahaya UEFA’da devam umuduyla çıkacaklar. Bir yandan Kulüpler Birliği, bir yandan dağınık takım psikolojisi heyecan vermeye yetmiyor. Kaldı ki, o eski ve büyük heyecanın üzerinden 18 yıl geçmiş... Şimdi başka heyecanlar yaşamak vardı cancağızım!
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ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Ozan ve Donk haricinde oyuncuların vücut dili, bu maçı çevirmek için çok da niyetli olmadıklarını gösterdi. Sonuçta Galatasaray, gole kadar oyunu dengede tutan performasına rağmen golden sonra mağlubiyeti hakeden bir performans ortaya koydu.
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LEVENT TÜZEMEN (SABAH) - Şu gerçek; Galatasaray kadrosunun Devler Ligi kalitesinde olmadığı Moskova'da belgelendi. Çünkü çoğu oyuncu Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip değil. Bu zafiyet Galatasaraylı oyuncularda kırılgan bir yapı oluşturduğu gibi zihinsel çözülme yaratıyor. Galatasaray; Drogba ve Sneijder ile Devler Ligi'nde çeyrek finale çıkarken hem gruptaki rakipleri güçlüydü. Eledikleri Schalke çok kaliteliydi. Ama Galatasaray takımındaki çok oyuncunun Devler Ligi tecrübesi vardı ve nasıl oynanması gerektiğini biliyorlardı.
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Moskova’da sahada 3-4 tane kaliteli futbolcu vardı ve bunların hiçbiri sarı-kırmızılı formayı giymiyordu. Galatasaray dün mücadeleciler, koşucular, savaşçılar karmasıydı sadece. Oyuna akıl koyacak, yetenek koyacak kimseyi göremedim ben sahada. Galatasaray en son (yani 2013-14’te) Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktığında takım değeri tam 178 milyon Euro imiş. Bugün 95 milyona gerilemiş.
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SERKAN KORKMAZ (FOTOMAÇ) - Cimbom'un, Terim'in kenarda olduğu, ideal kadrosuna yakın bir takımla oynadığı bir maçta ortaya koyduğu performans "her koşulda" düşündürücüydü. Kulüp tarihinde ilk kez, Avrupa Arenası'ndaki mücadeleden çok, ligdeki varoluş kaygısının öne çıktığına tanıklık ediyoruz. Bu Galatasaray için hayli alışılmadık bir psikoloji.
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OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Şimdi ne olacak? Burada İstanbul’da Porto’yu yenmek için çok büyük bir mücadele ortaya koymaları gerekiyor. Allah muhafaza, Portekiz ekibi karşısında alınacak kötü bir sonuç, Lokomotiv’in olası bir Schalke galibiyeti zor bir ihtimal olsa da, Galatasaray’ın Avrupa kupalarından elenmesine sebep olur.
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Kimse Şampiyonlar Ligi havasında değil. Ozan ve Donk dışında hiçbir oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde olduğunun farkında değil. Kimse sorumluluk almıyor. Kimse mücadele etmiyor. Duruma isyan eden yok. Burada oyunun taktik detaylarına girmek lüzumsuz. Cephane yoksa, asker motive değilse strateji konuşmak manasızlaşıyor.
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Moskova'da iyi oynarken serseri bir vuruş, yüreklerimizin buz tutmasına neden oldu. Grupta bu maça kadar puanı olmayan Lokomotiv'i devirebilirdik oysa... İkinci golü yedikten sonra skora isyan edemedik. Zaten gruptan çıkma şansımız mucizelere bağlıydı. Olmadı! G.Saray'ın artık bu çekişmelerden sıyrılıp, futbola yani sahanın içine dönmesi gerekiyor. Açılan her yeni cephe, G.Saray'ı ligde de şampiyonluktan eder...
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BÜLENT TİMURLENK (SABAH) - Şampiyonlar Ligi'nde birinci santrforu Eren Derdiyok olan bir takımın hanesinde 4 puan yazıyorsa öpüp başına koyması lazım. Lokomotiv Moskova'nın vasat futbolla kazandığı bu 90 dakikadan Galatasaray gerekli dersi çıkarmazsa sezonun ikinci yarısı angarya maçlardan öteye gitmez.
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"Galatasaray'da oynamanın önemli olduğunu herkes bilmeli"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası, kötü oynayan oyunculara net mesaj gönderdi. Terim ayrıca gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Ocak transfer döneminin önemine de vurgu yaptı.