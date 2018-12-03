Flaş sözler... 'Derbi idmanda kazanılmaz hocam!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maç sonunda ise hedefteki isim Fatih Terim'di... İşte dev maçla ilgili yapılan yorumlardan flaş bölümler...
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İLKER YASİN (HÜRRİYET) - İki kol var hakemin görmediği... Eren’in ve Onyekuru’nun kolları... Birinde Beşiktaş lehine penaltı, diğerinde G.Saray lehine verilen ve iptal edilen bir diğer penaltı kararı. Bu kararları hakem değil, VAR verdi. Ve VAR’ın kararları doğruydu. Sonuçta VAR kararıyla üç puan Beşiktaş’ın oldu.
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Beşiktaş dün gece 40 bin taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yarışına tutundu. Galatasaray'a değinirsek iyi mücadele ettiler. Bu kadar gerginlik ve eksiklerine rağmen geriye düşseler de beraberliği kovaladılar. Oysa son maçlarında Galatasaray bu kadar iyi değildi. Mücadele etmiyordu, ruhu yoktu. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Sonuç olarak Beşiktaş biraz şansıyla bir maç kazandı. Yarışta "varım" dedi.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Beşiktaş, 2-0’dan 3-2’ye dönerek Sapsborg karşısında yaşadığı muhteşem başarının moralini Vodafone’daki maça da taşıdı. Hem takımın hem de seyircinin coşkusuna tanık olduk. Galatasaray’da ise 41 bin kişinin koşa koşa gelip takıma aşılamaya çalıştığı sevgi, coşku ve heyecan takımdan karşılık bulamadı.
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Dünkü derbide gözlerimizin pasını silebilecek kalitede bir futbol ortaya çıkmadı. VAR uygulaması ise derbiye damgasını vurdu. İyi ki varsın VAR! VAR sayesinde tartışmasız ve temiz bir galibiyet ortaya çıktı. Sahadaki futboldan çok tribünlerdeki coşku ve görsel şölen, 10 numaraydı. Maçtan sonra Beşiktaş tribünlerinin sevinci muhteşem ötesiydi..
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ALİ ECE (FANATİK) - Ozan’ın direkten dönen korner sonrası vuruşu ve Galatasaraylı oyuncuların penaltı diye itiraz ettiği Vida’nın eline çarpan top hep bu geriye çekilince yaşanan paniğin ürünüydü. İkinci yarıda Atiba girince panik seviyesi biraz azaldı ama o girerken Güven’in çıkması hücumu iyice kısırlaştırdı. Son anlarda Caner ve Quaresma’nın daha müsait durumunda arkadaşları varken şutu zorlaması saçmalıktı.
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FATİH DOĞAN (SABAH) - VAR'ın başında Mete Kalkavan vardı. Bu düzeltmeler olmasaydı maç, Beşiktaş'ın galibiyetiyle değil büyük ihtimalle beraberlik ve yenilgiyle bitebilirdi. Adalet isteyen her takım doğum sancılarına rağmen kesinlikle VAR'a sahip çıkmalı...
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Güneş de geniş alanda etkili olabilecek Love’ı, Mustafa’nın yerine gol adamı yaptı. Bu değişiklikler maçın son çeyreğini tam bir Rus ruletine çevirdi... Galatasaray bastırdı, Beşiktaş yakaladığı her dönen topla gol pozisyonuna girdi. Ama skor değişmedi. Beşiktaş kadar Başakşehir de sevinmiş olmalı bu sonuca... Galatasaray’a ise bir şok daha...
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Quaresma yürüyor, Pektemek kenarda sıkıntı yaşıyor, Ljajic'i oraya çekmek daha büyük handikap yaratır ve hoca bunu yapıyor! Neyse ki sonunda hatasını anlayıp Lens'i oyuna aldı ve takımın dengeleri yeniden kuruldu. Vagner'i de çok geç oyuna aldığının altını çizelim. Sonuç olarak Beşiktaş, Terim'in yanlış kadro seçimleri nedeniyle çok rahat kazanması gereken maçı ecel terleri dökerek kazandı..
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Oyun merkezini iyice öne alan Galatasaray maçı çevirmek için yüklendiyse de Beşiktaş oluşan boşlukları kullanmakta o denli acemiydi ki... Uzatmadaki Caner ve Quaresma saçmalıkları olumsuz örneklerdi. O klişeyi bir kez daha yazmak gerekiyor; “Beşiktaş kötü oynadığı maçı kazanmayı bildi...”
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Sivas’a 2-1 kaybettikten sonra Şenol Güneş’e “Radikal bir değişim düşünüyor musunuz” diye sormuştum. Güneş, uzun uzun cevap verse de “Evet” demedi. Ancak Güneş benden esirgediği cevabı sahada uygulamalı olarak verdi. Kadroda yaptığı revizyon sonrası üç maçı da kazandı. Artık çeşitli bahanelerle oynamayan bazı aslar da şimdi oynamak için Güneş’ini gözünün içine bakacak. Bu da bir nevi ara transfer gibi olacak. Derbi Beşiktaş için final niteliğindeydi. İdmana giden 40 bin taraftarın motivasyonuyla gelen G.Saray’ı dün kötü oynasa da yendi çünkü tribünde onun 40 bin taraftarı vardı.
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Beşiktaş yılın son derbisinde sevinen taraf oldu.
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Ezeli rakibi Galatasaray'ı dize getiren siyah beyazlılar zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
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Beşiktaş, dev derbiyi 1-0 kazandı.
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"Galatasaray'ı kimse yok sayamaz!"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak devre arasında transfer dönemi için anlaştıkları futbolcular olduğunu söyledi...