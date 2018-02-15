Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Flaş sözler... 'Cezasını kaldırın, Caner'e de tazminat ödeyin!'
Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, yine büyük tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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NTVSpor'da "Spor Servisi" programında gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve özellikle Caner Erkin hakkında flaş yorumlar yaptı. İşte, Mehmet Demirkol'un o açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray'da her gelen yönetim kulüp mahvolmuş diyor. Yıllar önce bulunduğum mekanda "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan takım, nasıl oluyor bu kadar borç" demiştim etrafımda kimse kalmadı. Eninde sonunda insanlar sahaya bakıyorlar, borçlar kimsenin umurunda değil. Ben Galatasaray Kongre'sini dinleyemedim bile uykum geldi. Mustafa Cengiz "Ben bu kulübü sattırmam" diyor ama bu iş satılmaya doğru gidiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray ekonomik problemleri nedeniyle UEFA'ya anlaşma önerecek, sattıkları oyuncu kadar transfer yapalım diyecekler. Bu konulardan sıkıldım, borç büyüyor ve üstelik arazilerde bitiyor. Bu cezalar sezon başı oyunculara açıklandığı için oyuncuların itiraz etmesi çok mantıklı değil, fakat FIFA bu cezalarda bir oran arıyor, maaşa göre kıyaslıyorlar. Çalıştığın kurumla davalı olmak doğru bir şey değil tabiki ama sorunu çözemiyorsan ne yapacaksın?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 2 milyon euro maaş alan bir futbolcuya 200 bin euro çok yüksek bir rakam, buna itiraz edebilirler. Mesela Ferrari'ye verilen büyük bir ceza vardı, o para ödenecek biliniyor o cezayı verirken amaç o dönemki bütçeye bu ödemeleri dahil etmemek yoksa o paralar ödenecek biliniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Tolgay Arslan seviye atladım diyor ama Medel'i kesemiyorsan seviye atlamış olmazsın. Medel 5 kilo verdi formayı aldı. Vagner Love'ın Beşiktaş'ta gol atacağı kesin ama onun asıl katkısı çevresindeki oyuncuları geliştirerek olacak. Oğuzhan Özyakup'a çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin hakkında söylediklerinde haklı. Siz bu cezayı kaldırın bu belli oldu ki siz kimseye ceza veremeyeceksiniz. Bu cezayı kaldırın üstelik Caner Erkin'e tazminat ödenmesi lazım. Erteleme işinde ise anlamadım bu ertelemeyi kim istedi?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Porto maçını 5-0 kazanan Liverpool'da, menajer Jürgen Klopp oldukça mütevazi açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...