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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Flaş sözler! 'Burak transfer olursa...'
Futbol

Flaş sözler! 'Burak transfer olursa...'

Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mehmet Demirkol beIN Sports Haber ekranlarında yayınlanan beIN Manşet programında spor gündemini değerlendirdi. Burak Yılmaz için flaş sözler sarfetti... İşte o açıklamalar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Babel, Şenol Hoca'nın ustalık eseri. Şenol Güneş'in böyle ustalık eserleri var. Selçuk İnan'dır, Burak Yılmaz'dır, Quaresma olsun, böyle yeniden hayata döndürdüğü çok oyuncu vardır.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ama bunların başında Babel gelir. 100 bin Euro'ya transfer olmuştu. Oradan nereye geldi iş. Bu sezon formsuz görünebilir. Ama ben bunu takımın formsuzluğuna bağlıyorum.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sosa ayrıldıktan sonra Oğuzhan öyle bir performans gösterdi ki "Çok da önemli değilmiş" dedirtti. Halbuki orada performansı düşebilirdi ve Beşiktaş erken uyanabilirdi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 1 sene sonra bu oldu ve herkes Oğuzhan onu yapmıştı, yine yapabiliri bekliyor. Şunu unutmayalım 50 milyon Oğuzhan, 70 milyon Euro Oğuzhan, bunları konuştuk, unutmayalım.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kloop kal dedi mi onu bilmiyorum ama oyuncusunu çok koruduğunu biliyorum. Ama geri istiyor Karius'u.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Burak Yılmaz konusu mayınlı bir arazi. Ahmet Ağaoğlu "nereye alıyorsunuz kardeşim" dedi. Beşiktaş taraftarınından ciddi bir tepki var. Diğer taraftan da adam 25 tanesi garanti.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Çok boyutlu bir konu. Şenol hoca çok istiyor. Hatta şunu da söylüyor "Şampiyonluğu da bu yüzden kaybettik". Burak Yılmaz'ı eleştirebileceğimiz tek nokta ofsayta yakalanıyor sürekli.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ama Beşiktaş orta sahası da öyle bir orta saha ki ayarlar onu. Ama adam Trabzonsporun oyuncusu Trabzonspor vermiyorum derse ne yapacaksın.

Burak Yılmaztransfer haberleriTrabzonsporBeşiktaş

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