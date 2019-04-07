Flaş sözler: Bugünden itibaren...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 27. haftasında Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
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Bu karşılaşmanın ardından yazarlarımız değerlendirmelerde bulundu.
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Hakan Ünsal
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi çok kritik bir galibiyet aldı. Galatasaray açısından 3 gün önce oynanan maça göre daha stresli ve zor bir maçtı. Telafisi kolay olmayacak, mücadele seviyesi yüksek, sert ve tempolu bir karşılaşmaydı. Galatasaray’ın, Türkiye Kupası maçından edindiği tecrübe ile, bir an önce gol bulup rahatlama ve maçı koparma isteğiyle baskılı başlaması beklenti dahilindeydi. İlk yarının tamamını rakip sahada oynayan ve Malatyaspor’un çıkmasına izin vermeyecek derecede iyi baskı koyan Galatasaray için sorun olan 3 oyuncu vardı. İlki, savunmada yerden, havadan neredeyse hatasız oynayan Artura Mina. İkincisi kalesinde güven veren ve net pozisyonları çıkaran Farnolle. Üçüncüsü ise bu maçta nispeten daha derli toplu gözüken ve pozisyonlara giren ama kendisini inkar edecek derecede kötü vuruşlar yapan Mbaye Diagne.
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BEZDİREN BASKI VE LİNNES
Maçın ilk yarısı için Galatasaray adına olumsuz manada söylenecek bir şey yok. Oyunu domine eden, baskıyı sert ve sürekli yapan, iki kenardan etkili ortaları deneyen, orta sahada topa hakim ve iyi pas yapan bir takım için eksik olan goldü ve o da penaltıdan ilk yarının sonunda geldi. Martin Linnes hem savunmadaki kademeleri hem de hücumda yaptığı işler ile öne çıkan oyuncu oldu.
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İKİNCİ GOL İŞİ BİTİRDİ
İkinci yarıya önde başlamak, Malatyaspor gibi disiplinli takımlara karşı önemli avantajdır. Moral bozar, strateji değiştirir, disiplinden koparır ve performans düşürür. Nitekim, ikinci yarıya aynı istekle başlayan Galatasaray, Emre Akbaba ile golü buldu ve maçı kopardı. Sonrası daha kolay, daha rahat ve stressiz geçti.
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MARCAO’NUN YOKLUĞU PLANLARI DEĞİŞTİRİR
Galatasaray önemli bir maçı kazandı ama çok kritik derbi öncesi savunmayı kaybetti. Luyindama ve Marcao’nun beraber iken Galatasaray’a kattıkları ne ise, ikisinin de birden olmayışının kaybettireceği de aynı düzeyde olacaktır. Bu kayıplar, Fatih Terim’i oyun planınından saha içi dağılıma kadar çok farklı seviyede etkileyecektir. Çünkü Marcao, oyunu geriden kurabilen, ayağa iyi pas yapabilen ve bazen topla çıkış yapan bir oyuncu. Dolayısı ile Luyindama’ya göre daha kritik bir kayıp. Bu özelliklere en çok ihtiyaç duyulacak maçta ikisinin de olmayışı büyük dezavantaj. Bu kayıp sadece Fatih Hoca da değil, Ersun Yanal’da da etki yapacak ve bugünden itibaren bambaşka bir plana geçiş yapacaktır.Maçın adamı: Linnes.
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Kanat Atkaya
Hedef büyük, yol kısa ve Galatasaray kaçan değil, kovalayan tarafta...Galatasaray, kupa mücadelesinde aşamadığı Yeni Malatya karşısında oyuna bu kez daha kararlı başladı ve kararlılığını maç sonuna kadar sürdürdü. Hedef büyük, yol kısalmış vaziyette ve kaçan değil, kovalayan tarafta Galatasaray. Klasik ifadeyle “her maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkılacak” demek oluyor bu; malumunuz. Hafta içinde kupa mücadelesinde aşamadığı rakibini bir kez daha sahasında ağırlayan Galatasaray bu kez daha kararlı başladı maça. Baskı kurarak, Mariano-Feghouli ve Onyekuru-Linnes hattını iyi besleyerek giriş yaptı ve bunu kararlılıkla sürdürdü. Orta sahada mutlak hâkimiyetini ilan etti, kaybettiği topları çabuk geri kazandı ve tansiyonu, ritmi belirleyen taraf oldu. Bu baskıya yalnızca “savunmada kesintisiz teyakkuz hali” ile cevap vermeye çalışan Malatya ekibi ise oyunun hücum kısmını feda etmiş oldu ve bir yerde kaçınılmaz olanı beklemeye koyuldu. Baskıyı özetlemek için ilk yarı sonundaki bir istatistiği paylaşmakta fayda olabilir: 45 dakika içinde 25 kez ceza sahasında topla buluşmuştu sarı kırmızılılar. Feghouli’nin golünün neredeyse “dünyanın toz ve gaz bulutu olduğu” döneme kadar geri gidilerek iptali de moral olarak geriletmedi Galatasaray’ı ve maçın en iyilerinden Linnes’in aldığı penaltı ile öne geçerek soyunma odasına gitti.
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GOLCÜNÜN ŞANS PAYI!
Galatasaray maçın ikinci yarısına kaldığı yerden başladı. Rakibi sahasında 30 metrelik bir alana hapsedip, ringde devirici nitelikte yumruk için fırsat kollayan boksör gibi yüklendi. İstediğini alması için de fazla beklemesi gerekmedi açıkçası; 50’nci dakikada Diagne “golcünün şans payı” kontenjanından ikinci kez skor tabelasına imza attı. Malatya temsilcisi iki farkla geriye düştükten sonra biraz hücumu hatırlar gibi oldu ama gerçek manada bir tehdit oluşturamadı. Galatasaray tempoyu kademeli şekilde düşürdü, oyunu rölantiye aldı, penaltıdan farkı üçe çıkardı ve sürprize, strese, derde, kedere, kazaya yol açmadan 90 dakikayı tamamladı. Yarışa devam, koşuya devam...
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PASIN HAKKINI VERELİM
İkinci golü atan kişi elbette kayıtlara Diagne olarak geçti. Diagne’den “sekerek” kaleye giden vuruşu Emre Akbaba yaptığı için “Onun hakkıdır” diyenler de, hatta Linnes’in ortasına şapka çıkartanlar da olacaktır herhalde. Ancak “hakkını vermek bakımından” Marcao’nun Linnes’e verdiği mükemmel, kilit açıcı, gard düşürücü pası da es geçmeyelim. Derbide eksikliği çok hissedilecek; orası kesin.
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HAFTA İÇİNDE MORAL İDMANI ŞART
Galatasaray kendi başına iş açmakta usta desek yeridir! Sanki eksiklikler, sakatlıklar, cezalar, varlar ve yoklar yetmiyormuş gibi bir de yönetim katında sallandı geçtiğimiz günlerde. Saha içinde son penaltı öncesi Belhanda ve Diagne’nin “Kim atacak?” tartışması hem golle hem de iki futbolcu arasında “sıkıntı” ile neticelendi. Hafta içi ne çalışacaklar bilmiyorum ama bir de moral idmanı şart.