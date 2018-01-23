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Futbol

Flaş sözler! Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı...

Güntekin Onay, şampiyonluk yarışı veren takımlar hakkında görüş bildirdi!

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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beIN SPORTS'ta yayınlanan Haftanın Gündemi programında konuşan ve Beşiktaşlılığıyla bilinen Onay, özellikle siyah beyazlılar için sarfettiği sözlerle şaşkınlık yarattı... İşte, Güntekin Onay'ın görüşleri...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sanki çok erken ama Başakşehir ile Galatasaray puan olarak zaten öndeler ama şampiyonluğa biraz daha yakınlar mı acaba? Ben, Beşiktaş'ı 4 takım arasında çok farklı bir yerde görüyorum.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bakıyorsunuz, Fenerbahçe iyi oynamıyor, 1-1 ama sonuna kadar tırmalıyor. Galatasaray'ın enerjisi iyi, coşkulu, kazanma arzusu var. Başakşehir de öyle.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş'ta biraz daha düşük sanki. Bu kadar sorunlu bir Antalyaspor karşısında bile sadece bir oyuncunun performansı ile sonuca gitti. Maç genelinde gördüğüm tablo buydu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Süper Lig'de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ancak baktığımda ben Beşiktaş'ı 4 takım arasında, şampiyonluk enerjisi en düşük takım olarak görüyorum. (Ajansspor)

BeşiktaşGalatasarayFenerbahçe

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