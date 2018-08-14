Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Flaş sözler... 'Benfica'yı elemek için onu oynatırım!'
Spor yorumcusu Sinan Engin gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eski futbolcu Sinan Engin, Fenerbahçe için de çarpıcı yorumlar yaptı... İşte, Sinan Engin'in sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe burada Benfica maçında çok farklı oynayacak. Seyirci baskısı olacak. Fenerbahçe'nin en büyük problemi santrafor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Benfica takımına kontrollü oynayacaksın. Fenerbahçe takımı daha fazla koşacak, daha fazla mücadele edeceksin daha fazla kapatacaksın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kalite olarak zaten adamın kaliteli bir takımı var. Fenerbahçe daha kaliteli takımları İstanbul'da yenmiştir. Ben gönül isterki yensin isterim, elesin isterim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Akhisar takımına bakın Galatasaray'ı kupada nasıl yendi? Müthiş bir savunma ve kotratakla. Fenerbahçe futbol takımı çok farklı oynayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bana göre Valbuena oynamalı ve bu tür maçları için hazır bir oyuncu. Bu tür maçları iyi oynayabilen bir oyuncu. İyi bir Valbuena bir Barış ve Giuliano'dan daha iyi iş yapar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Valbuena'ya ihtiyacı var. Giuliano'nun iyi oynaması lazım. Eğer sen silik futbol oynarsan o seyircide çekirdek yer maçı öyle izler. Tartışmasız içeride Valbuena ile başlarım ve Barış'a da yer bulurum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Barış yetenekli bir oyuncu ama Bursaspor maçında çok heyecanlı. Benfica maçı tecrübe ister. Bu maçlar farklı olur. Şu anki duruma göre ben Valbuena'ya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. (Ajansspor)