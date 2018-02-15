Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Olay sözler! 'Arda iyi biri ama G.Saraylıları çok kızdırdı'
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir dönem sarı kırmızılı takımı çalıştıran ve şu anda Zenit'in başında yer alan Mancini, Galatasaray, Türkiye ve yabancı oyuncu sayısıyla ilgili önemli konulara değinirken, milli yıldız Arda Turan için de çok tartışılacak sözler sarfetti... İşte, Mancini'nin dedikleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Özellikle Türk insanlarının İtalyanlara çok benzediğini düşünüyorum. Türkiye'deyken insanların bana davranışları çok iyiydi, kendimi çok iyi hissediyordum. Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum. Değişik bir mantalite, yeni bir ülke ve takım. Uzun yıllar sonra yapılan bir takım. Biz bugüne kadar çok iyi çalıştık.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Rusya'nın çok fantastik bir Dünya Kupası düzenleyeceğini düşünüyorum. Stadyum ve şartları çok iyi. Rusya iyi bir takıma sahip. Rusya'da Türkiye'de dört sezon önce geçerli olan kural var. Biz son 2-3 yıla göre çok Rus oyuncu değiştirdik. Önemli Rus oyuncuları kaybettik. Şimdi genç ve yetenekli Rus futbolcuları kazanma vakti. Yabancı bence serbest olmalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray iyi bir takım. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de zirveye yakın. Medel'i tanıyorum, yakın dostum. Dört takım şampiyonluk mücadelesi verecektir. Gönlüm Galatasaray'dan yana. İyi futbolcu, genç ve gelişime açık. İtalya Ligi'nde oynamak çok kolay değil. Taraftar beni seviyor; Türkiye Kupası'nı aldık, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde de iyi işler çıkarttık. Ben de Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Sadece Galatasaray taraftarı değil; Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı ile de sorunum olmadı. Görevim bitmişti ve tazminat almak doğru olmazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sanırım Galatasaray taraftarı Arda'ya kızgın. Onları kızdırdı. Ama, Arda iyi bir adam, Türkiye'deki iyi futbolculardan biri. Ama taraftarla arasında bir kopukluk olduğu da kesin. Fazla yemiyorum, koşuyorum ve çok çalışıyorum. Fit görüntümü ve sağlığımı buna borçluyum. 20 yıllık futbolculuk kariyerimde unutulmaz anlarımlarım oldu. Teknik direktörlükde de aynı şekilde. Futbolu seviyorsanız, futbolun içinde kalıyorsunuz. Galatasaray-Juventus maçında inanılmaz bir atmosfer vardı. O günü hiç unutamam.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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