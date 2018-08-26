Flaş sözler... 'Ali Koç onları korkutuyor!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eski hakem ve ünlü yorumcu Erman Toroğlu, flaş açıklamalara imza attı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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A Spor yorumcusu ve futbol yazarı Erman Toroğlu, Göztepe-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirirken, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe hakkında yapılan tüm yorumlara bakınca tuhaf geliyor. Fenerbahçe'de kongre oldu. Haziran başında bu kongre yapıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ağustos ayı sonuna geldi. Yeni bir Fenerbahçe gelecek dedi Ali Koç. Öyle bir anda olmuyor hemen değişiklik. Fenerbahçe'de 20 yıl sonra başkan geldi. Yeni bir şey yapacak, 2-3 günde bunu yapmak zor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Josef'i ben beğenirdim aynı şeyi Mehmet Topal için söylemem. Oyuncu zaten gelecek sezon boşa çıkacak. 35 metreden vurur gol olur ama sabretmesi lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- En az 10 maçtan sonra konuşmak lazım ama şimdi bakıyorum Fenerbahçe'ye ne hücum yapıyor ne savunma yapıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Göztepe maçlarını izliyorum çok güzel, seyirci full gelmiş. Ankaragücü maçı keza öyle seyirci var, tezahürat var. Bu güzel bir durum, keyif.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu arada şunu gördüm Ali Koç gelince Galatasaray ve Beşiktaş'ı şöyle gördüm eğer Ali Koç ile Fenerbahçe çok başarılı olursa 2-3 şampiyonluk alırsa diye planlama yapıyorlar bana öyle geliyor. Korkutuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'nin geçen sezon son dönemde oynayan kadrosundan 5 tane oyuncu bugün ilk 11'de yok. Dördüncü sezonunu yaşayan Şenol Güneş daha bulmadım kadroyu diyor, Fenerbahçe için kolay değil.