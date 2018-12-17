Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL
17 Aralık 2018 - 13:45,
Flaş sözler... 'Al, al bitti, sat, sat dönemi!'
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele nefesleri kesti. Karşılaşma sonrası ise flaş yorumlar vardı.
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İşte kıran kırana geçen maçın ardından spor yazarlarının yorumları ve hedefteki isimler...
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Güven’i Rize karşısında 10 dakika sahada kaldığı ilk gününde dahi Nihat’a benzetmiştim. Sahadaki duruşu, doğru yerlere koşuları, kırk yıllık Süper Lig topçusuymuşçasına tavırları. Dün bir büyük maçta büyük oynayarak gerçekten de Nihat’ın yolundan gidebileceğini bir kez daha hissettirdi genç adam. Güven’in önü açık.
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ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET) - Trabzonspor bir ara dağılma, Ünal Hoca’dan ayrılma sürecine girmiş olsa bile iyi toparladı. Ünal Hoca’nın dirayetli duruşu ve gençlik aşısı ciddi anlamda işe yaradı. Ancak “o sene bu sene” diyorsan, İstanbul’da 2-0 öne geçtikten ve böyle büyük bir avantaj yakaladıktan sonra bunu korumasını bileceksin. Belki de Sosa gibi böyle maçların büyük tecrübesinin sakatlanıp çıkması, gemiyi sahipsiz bıraktı ve özellikle orta alanda Trabzonspor sahipsiz kaldı.
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CEM DİZDAR (FANATİK) - İkinci devre Beşiktaş golü yedikten sonra her şey oldu. Goller, VAR ve iptal, tempo... Uzatmada üçe iki pozisyonda Batuhan, Rodellega’ya topu geçiremedi ve o top dönüp Beşiktaş golü oldu! Futbol işte... Neresinden bakarsanız bakın hangi takımı tutarsanız tutun, bunca yıl o kadar paranın ‘kırpık yıldız’lara çarçur edildiği ülkede umuda umut katan bir maçtı.
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FATİH DOĞAN (SABAH) - Ünal Karaman sık sık Rodallega ile Abdülkadir'in yerini değiştirerek, Beşiktaş defansının dengesini bozmaya çalıştı. Abdülkadir'in hızı ile tekniğinin üzerine yapılan plan tutunca ve Necip'i stoperde zorlayınca Güneş'in hamlesi geldi. Güneş kısa ve hızlı Medel'i stopere çekerek, Necip'i sağa aldı. Trabzonspor'un koridorunu kapattı. Sosa, ilk yarıda Trabzonspor'un oyun liderliğini üstlenirken, Beşiktaş benzer bir liderden yoksun kaldı.
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SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ) - Dün belki mücadele beraberlikle bitti ama kazanan Türk Futbolu oldu. Doğrusu Dorukhan bu gidişle yılın transferi olacak gibi... Dorukhan'ın yanı sıra Güven, Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf ve Batuhan gibi gençlerin mücadelesi harikaydı. Milli takımımız harika bir kaleci kazanıyor; bravo Uğurcan... Bu gençlere güvenin. Bravo harikasınız gençler...
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - 61’de değil ama 68’de Beşiktaş beraberliği buldu. Fakat gol VAR tarafından tespit edilen ofsayt sonucunda iptal edildi. Sadece gol değil, sahadaki Beşiktaş da tribündeki taraftarı da iptal oldu. Dorukhan’ın golüyle çok büyük bir coşku yaşandı ki, “Artık maçı farklı kazanır” dedirtti. Ama bu işin VAR’ı vardı. Herkes bunu unutmuştu sevinirken. İptalden sonra Beşiktaşlıların kanı çekildi adeta. Böyle olacağını bilseler, o golün hiç olmamasını isterlerdi. Takımlar bundan böyle bir de VAR mentörü çalıştırmalı!
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ALİ ECE (FANATİK) - Beşiktaş neden 2. yarıya başladığı 11 ile maça başlamadı? Pektemek girerken Güven yerine Lens çıksa gol atma ihtimali daha da yüksek olmaz mıydı? Türkiye Milli Takımı, Abdülkadir ve Yusuf’tan sonra Dorukhan’ı da kazandı. Tabii Lucescu, Rapid Bükreş maçını tercih etmediyse!
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CEMAL ERSEN (MİLLİYET) - Dört büyükler arasındaki mücadele, her zaman özel ve güzeldir. Evinde Galatasaray’ı futbol ve skor, Fenerbahçe’yi ise pozisyon zenginliği açısından ezerek geçen Trabzonspor’un kötü günler yaşayan, moralsiz Beşiktaş karşısında neler yapabileceği, ligin bundan sonraki rotasını da belirleyecek o sorunun yanıtı idi. Son üç maçından galibiyetle ayrılarak müthiş bir güven kazanan Trabzonspor bu sezon rüştünü ispatlayacağı bir maça çıktı. Sevinemedi, son anda yediği golle üzüldü.
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Muhteşem bir 100 dakika oldu.. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden beri futbolu unutmuştuk, uzun zamandır kısır tartışmalar içinde boğuluyorduk. Futbol konuşmak pek mümkün olmuyordu. Dün akşamki maç adeta ilaç oldu. Bu yüzden iki takıma da öncelikle teşekkür etmek lazım..
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AKSAL YAVUZ (MİLLİYET) - Maçın kırılma anı; 65’te Vida’nın kafa vuruşunu aynı güzellikte çıkartan Uğurcan Çakır, geceye damga vuran vuruşunu 87.dakikada Caner’in vuruşunda yaptı ama uzatma bölümlerinde Trabzonspor gole giderken Batuhan’ın takım arkadaşlarına aktaramadığı top, Trabzonspor’u 3 puandan, pardon 10 puandan etti... Devamında Beşiktaş beraberliği yakaladı...
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Dorukhan-Onazi'nin mücadelesinde Onazi'nin kendi kalesine attığı gol, Beşiktaş'ın maça tutunmasını sağladı. Caner farkı işte. Ceza sahasına çok etkili ortalar kesti Caner... Sosa'nın sakatlanıp çıkması, Trabzonspor adına büyük şanssızlıktı. Dorukhan'ın golünde VAR devreye girip ofsaytı belirledi. Hakem Umut Meler kötü yönetim gösterdi. Beşiktaş'ın ikinci golünden önce faul yoktu ama hakem verdi. Rodallega'nın penaltısını vermeyen ve Amiri'nin ayağına taban giren Adriano'yu atmayan Meler, tribünlerin baskısından olumsuz etkilendi. Puanı Beşiktaş tribünleri aldı.
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İSKENDER GÜNEN (SABAH) - Galatasaray ile Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş maçında üç puanı almaya dakikalar kala yenilen gol ve 2-0 öne geçtikten sonra beraberliğe razı olmak... Ama bir başka gerçek var ki; Trabzonspor'un ortaya koyduğu mücadele gücü ve uzun yıllar sonra dönen takım ruhu, hiç de küçümsenmemeli. Şu an ilk 11'de oynayan altyapıdan gelen 4 oyuncusu varken, Sosa'nın sakatlanmasıyla sahaya giren Batuhan da altyapının ürünüydü. Zorunluluktan oluşan bu takım, bir gerçeği ortaya çıkardı: Kendi gücünü potansiyel kılmak. Takım olma bilinci, bu takımı başarıya iten en büyük güç. Gelinen nokta tarihsel kimliğine kavuşma...
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - Rodallega ve Sosa ikilisi Trabzon’un oyun kalitesini yukarıya çekiyor. Şu an yarıştaki takımlara bakıldığında böyle uyumlu ikili görmek zor. İkinci yarı Caner ve Gökhan’ın girmesi ve Dorukhan’ın nefis performansıyla işin rengi değişti. Onazi’nin kendi kalesine attığı gol fitili ateşledi. Ancak geri dönüşe yetmedi. 90+6’da sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş için her şeyin kötü gittiği bir gecede takımını ipten alarak 1 puanı kurtardı.
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Bu maçtan alınacak çok ders var. Birincisi Quaresma bu takımı bozuyor, artık bu gerçekle yüzleşmek gerek. İkincisi, elinizde gerçek bir sağ bek varken devşirme fantazisine girmeye gerek yok. Maçın kahramanları Beşiktaş adına Dorukhan, Gökhan ve Caner oldular. Her iki takım kalecisi de müthiş iki kurtarışla ön plana çıktılar. Sonuç olarak her iki devreyi paylaşan takımlar, puanları da paylaştılar ve ortaya adil bir sonuç çıktı.
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İLKER YASİN (HÜRRİYET) - “Al-al dönemi bitti, sat-sat dönemi başladı” derken Fikret Orman, satışların Beşiktaş’ı nereye götüreceğini bilmiyor olamazdı. Marcelo, Gomez, Sosa, Aboubakar, Cenk, Talisca, Fabri, Toşic, Negredo satıldıktan veya gönderildikten sonra; dün maça başlarken de Gökhan, Caner, Pepe, Oğuzhan, Tolgay, Love, Mustafa da sahada yokken, başkan ne düşünüyordu acaba?
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye adeta nefesleri kesti...
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İki takım da futbolseverleri doyurdu. 2-2'lik skor zirve yarışına bambaşka bir renk getirdi.
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İlk yarıda Trabzonspor fırtınası vardı, Beşiktaş'ı adeta sahadan sildi.
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Karşılaşmanın ikinci yarısında ise dengeyi ele geçiren ve kontrolü sağlayan siyah beyazlılar oldu.
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Beşiktaş, 2-0'lık yenilgiden beraberliği sağladı. Bordo mavililer ise maç sonunda adeta çöküp kaldı.
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"İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor maçının ardından, "Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var" dedi.