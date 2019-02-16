Flaş Moses açıklaması! Geri dönerse...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla kısa sürede büyük beğeni toplayan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses hakkında gündem yaratan bir açıklama geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, sarı-lacivertlilerde kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.
2/11
Sezon sonuna dek kiralanan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, 2-0 kazanılan Göztepe maçında da harika bir gol atarak Sarı Kanarya'daki siftahını yapmıştı.
3/11
Gösterdiği performansla bir anda taraftarların gönlünde taht kuran 28 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.
4/11
The Sun Nijerya'ya konuşan eski Nijeryalı futbolcu Mutiu Adepoju, Moses'ın Nijerya Milli Takımı'nı bırakmasının hatalı olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
5/11
"Kesin olan bir şey var ki o da her futbolcunun kariyerinde kendisini mutlu hissedecek kararları alması gerektiğidir. Moses'ın o dönem içinde bulunduğu duruma göre aldığı karar doğru veya yanlış olabilir."
6/11
"Onun bu kararı almadan önce çok düşündüğünü de iyi biliyorum. Ancak bu konuda geri adım atarsa milli takımdakiler bunu çok olumlu karşılayacaktır. Onu bu konuda eleştiren ya da çarmıha gerenlere katılmayacağım çünkü bu karardan önce pek çok faktörü göz önüne aldı."
7/11
"O an ne hissettiğini bir tek kendisi biliyor ama az evvel de söylediğim gibi eğer takıma dönmek isterse onu iyi karşılamalıyız. Tabii bu konuda her şeyin hocada bittiğini belirtmek lazım. Moses'ın takım için faydalı olup olmayacağına o karar verecek."
8/11
"Eğer bana Moses'ın hâlâ ihtiyaç duyulan bir oyuncu olup olmadığını sorarsanız yeni kulübünde bu şekilde oynamaya devam ettiği ve paslanmadığı takdirde kalitesi ve tecrübesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya büyük katkı sağlayacaktır."
9/11
Moses, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Nijerya Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklamıştı.
10/11
"Bir gol kaderi belirler!"
Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.