Flaş Khaleesi itirafı! 'Beni de çağırabilirdi'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFlaş Khaleesi itirafı! 'Beni de çağırabilirdi'
GeriFutbol Flaş Khaleesi itirafı! 'Beni de çağırabilirdi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
26 Nisan 2019 - 14:29,

Flaş Khaleesi itirafı! 'Beni de çağırabilirdi'

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi, Premier Lig ekibi Liverpool'da da gündem oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

Son sezonunyla hayranlarını ekran başına kitleyen dünyanın en ünlü dizisinde "Khaleesi - Daenerys Targaryen" karakterini canlandıran Emilia Clarke, Liverpool takımında flaş bir itirafa neden oldu.

2/16

İngiliz ekibinin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde "Time 100 Gala" gecesine katılmak için New York'a gitmişti.

3/16

Salah gecede Game of Thrones'un güzel yıldızı Emilia Clarke ile bir araya gelmişti.

4/16

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı tüm dünya basınında ve sosyal medyada yer almıştı.

5/16

Liverpool'un Huddersfield ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında ise kendisine "Time 100 Gala" ve Mohamed Salah sorulan teknik direktör Jürgen Klopp, samimi bir itirafta bulundu.

6/16

Salah'ın böylesine büyük bir organizasyonda yer almasından gurur duyduğunu, aklındakileri dile getirmekten çekinmemesinin takdir edilecek bir olay olduğunu söyleyen Klopp, ekranlara yansıyan kareler hakkında da konuştu.

7/16

Kırmızı halıda Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke (Khaleesi - Daenerys Targaryen) ile verdiği pozların olay olduğunu, takım içerisinde Salah'ın çok kıskanıldığını söyleyen Alman çalıştırıcı, bombayı patlattı! İşte o sözler...

8/16

"Birkaç antrenman kaçırması problem değil, günümüzde bu tür seyahatlar şipşak hallediliyor. Arabası bozulup yürüyerek geri dönmek zorunda kalsaydı daha büyük sıkıntıydı."

9/16

"Orada çok önemli bir duruş sergiledi, görüşlerini tüm dünyaya cesurca aktardı. Smokin içinde de çok şık gözüküyordu."

10/16

"Birçok ünlü isimle buluştu, Ejderhaların Annesi Targaryen ile bir araya gelip pozlar vermesi iyi hoş ama en azından beni de çağırabilirdi."

11/16

"Sonuçta geri döndü ve takımla antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor. Her şey yolunda..."

12/16
13/16
14/16
15/16

Liverpool ligde oynadığı son maçta deplasmanda Cardiff City'yi 2-0 yenmişti...

16/16

Misli.com'daki BMW Kampanyası'nı kaçırmayın, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

VAR konuşmalarıyla ilgili flaş karar! Herkes merak ediyordu...

Flaş Khaleesi itirafı! 'Beni de çağırabilirdi'

Röportaj sırasında bir anda bayıldı

Bomba iddia! İpler koptu, Fatih Terim...