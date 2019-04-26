Flaş Khaleesi itirafı! 'Beni de çağırabilirdi'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Son sezonunyla hayranlarını ekran başına kitleyen dünyanın en ünlü dizisinde "Khaleesi - Daenerys Targaryen" karakterini canlandıran Emilia Clarke, Liverpool takımında flaş bir itirafa neden oldu.
2/16
İngiliz ekibinin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde "Time 100 Gala" gecesine katılmak için New York'a gitmişti.
3/16
Salah gecede Game of Thrones'un güzel yıldızı Emilia Clarke ile bir araya gelmişti.
4/16
İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı tüm dünya basınında ve sosyal medyada yer almıştı.
5/16
Liverpool'un Huddersfield ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında ise kendisine "Time 100 Gala" ve Mohamed Salah sorulan teknik direktör Jürgen Klopp, samimi bir itirafta bulundu.
6/16
Salah'ın böylesine büyük bir organizasyonda yer almasından gurur duyduğunu, aklındakileri dile getirmekten çekinmemesinin takdir edilecek bir olay olduğunu söyleyen Klopp, ekranlara yansıyan kareler hakkında da konuştu.
7/16
Kırmızı halıda Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke (Khaleesi - Daenerys Targaryen) ile verdiği pozların olay olduğunu, takım içerisinde Salah'ın çok kıskanıldığını söyleyen Alman çalıştırıcı, bombayı patlattı! İşte o sözler...
8/16
"Birkaç antrenman kaçırması problem değil, günümüzde bu tür seyahatlar şipşak hallediliyor. Arabası bozulup yürüyerek geri dönmek zorunda kalsaydı daha büyük sıkıntıydı."
9/16
"Orada çok önemli bir duruş sergiledi, görüşlerini tüm dünyaya cesurca aktardı. Smokin içinde de çok şık gözüküyordu."
10/16
"Birçok ünlü isimle buluştu, Ejderhaların Annesi Targaryen ile bir araya gelip pozlar vermesi iyi hoş ama en azından beni de çağırabilirdi."
11/16
"Sonuçta geri döndü ve takımla antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor. Her şey yolunda..."
12/16
13/16
14/16
15/16
Liverpool ligde oynadığı son maçta deplasmanda Cardiff City'yi 2-0 yenmişti...