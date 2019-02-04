'Tolgay, o öpmediğin arma var ya...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 gibi farklı skorla mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maça yeni transfer Kagawa damga vurdu...
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Spor yazarları bu karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tolgay Arslan'la ilgili arma tartışması da gündemdeydi...
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Kenan Başaran
Biliyorum ki Beşiktaşlılar “Ah be Kagawa keşke sezon başında gelseydin” diyordur. Evet, dün maç koptuktan sonra girdi ama Belhanda’nın ilk isabetli şutunu 20. haftada attığı bir ligde Japon, 2 şutta 2 golle başladı. Beşiktaş’ın Antalya 11’i, ilk bakıldığında ‘yaratıcılığı’ zayıf bir kadro görüntüsü veriyordu. Kâğıt üzerinde en yaratıcı isimler Ljajic ve Lens’ti. 35. dakikadaki ilk gole kadar siyah beyazlıların ortaya koyduğu futbol da söz konusu iddiayı destekler nitelikteydi. Sonra 4’er dakika arayla üç gol geldi.. Bizim buralarda yaratıcılık sadece topla yapılan cambazlık olarak algılanır. Oysa, toplu olduğu kadar, topsuz oyun da yaratıcılığın bir ölçütü; belki de daha da önemli bir ölçütüdür. Abdullah Avcı, Başakşehir’de farkındalık yaratmak için sık sık bunun altını çiziyor. ‘Topsuz yaratıcılık’, bazen, elverişli bir pozisyondayken de topa dokunmayıp, bir arkadadaki oyuncuya bırakmayı gerektirir... Sahanın her alanında etkilidir topsuz oyun. Alanı doğru kullanmayı sağlar, dara düşmüş takım arkadaşlarına seçenekler yaratır vs... Ligin ilk yarısında Beşiktaşlı oyuncular, bir çok maçta durarak ve top geldiğinde oynadı. Ama şimdi, durmayan ve sürekli arayan bir oyuncu var: Dorukhan Toköz... Ofansif ve defansif oynadığı gibi; toplu ve topsuz oyunu da Beşiktaş’ta en iyi oynayan isim... İlk devre 35’ten önce ve sonra olarak iki ayrı görüntü veren Beşiktaş, soyunma odasına “Maçı bitirdim” diyerek girdi. Öyle ya skor 3-0’dı! Oyunun ilk bölümünde hiçbir etkinlik göstermeyen Antalyaspor’un hocası Bülent Korkmaz, ikinci 45’e bir savunmacı ve kanat çıkartıp, bir orta saha ve forvet sahaya sürdü. Başka da çaresi yoktu.
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SALİH DURMAYINCA
Araştırmalar, geride olan takımın 59. dakikaya kadar ilk değişikliğini yapması halinde gol bulacağını söylüyor ve nitekim 50’de Doukara, geri dönüş yolunu açabilecek golü attı. 67. dakikaya kadar Beşiktaş öldü öldü dirildi. Orta sahası düştü ve çok pozisyon verdi. Güneş’in 59’da Caner’i çıkarıp solu Adriano-Güven yapması ve ileri uca da Larin’i koyması da takım savunmasını yükseltmedi. Antalya’yı kendi kalesine 4. golü atan Salih Dursun durdurdu. Lakin bu golde kontrayı başlatan Lens’in hakkını da vermeli. 4-1’den sonra Beşiktaş, çok rahat pozisyonlar bulmaya başladı. Ve lakin Larin’in yetersizliği saç baş yoldurdu. Klas neymiş Kagawa gösterdi Larin’e. Evet, maç kopmuştu Kagawa girdiğinde ama ilk iki şutunda da golle buluştu. Bakın Kagawa da ‘yaratıcılık’ dediğim mefhumun da ete kemiğe bürünmüş hali. Sezon sonuna kadar sürecek ‘Kagawa Şenlikleri’ başladı diyebiliriz, sanırım...
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DORUKHAN ‘TOLGAY KAYIP DEĞİL’ DİYOR
Tolgay Arslan, 132 maçta 3 gol attı. Bunların sadece 1’i ligdeydi ve sadece 1’i çok kıymetliydi; Liverpool’a attığı. Onun bölgesine gelen Dorukhan, sadece 9 lig maçında 3 gol attı. Bir de VAR’a takılan golleri var! Tolgay belki kayıp sayılırdı ama Dorukhan “Hayır, değil” diyor.
O ÖPMEDİĞİN ARMA VAR YA!
ESAS olan Metin Oktay, Lefter ve Baba Hakkı gibi ‘ortak değer’ olmaktır Tolgay Arslan! Beşiktaş, güncel bir yönetici ve hoca değildir. Onlara kız ama Beşiktaş 116 yıllık büyük bir camiadır. Öpmediğin o armada ay yıldız vardır. Niye? Çünkü Türkiye’yi 11 futbolcusuyla sahada temsil etmiştir. O yüzden ay yıldızı kullanma şerefi verilmiştir. Yani o armayı her türlü öpebilirdin, başka sevgilerine halel gelmezdi!
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KARTAL, ARTIK GÖBEKTEN UÇACAK!
Beşiktaş, geride kalan ara transfer döneminde şampiyonluk hamlesi yerine geçecek iki isim aldı: Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa... Kagawa, ayrıca tüm sezonun en sükseli transferi. ‘Come to Beşiktaş’ konseptini tek başına taşıyacak bir oyuncu. Ama ne yazık ki hem Burak hem de Kagawa, geç kalınan iki hamle oldu. Oysa her ikisi de sezon başında çok istenmişti. Geç kalındı, zira liderle büyük bir puan farkı oluştuktan sonra gerçekleşen hamleler bunlar. Diğer yandan Kagawa ile birlikte o Sosa’lı Beşiktaş’a dönüşü izleyeceğiz. Ağırlıkla merkezden oynayacaktır. Bakın dün Quaresma olmadığı için bile Beşiktaş, Dorukhan Toköz ve Ljajic merkezli bir oyun sergiledi.
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LJAJIC’E YARAR
Jeremain Lens, burada tamamlayıcı bir rol üstlendi. Siyah beyazlıların yaptığı orta sayısı öyle 40-50’yi bulmadı geçmişteki birçok maçta olduğu gibi... 15’in altında ortayla maçı bitirdi siyah beyazlılar. Kagawa ile Ljajic’in de çok daha verimli bir hale geleceğini düşünüyorum. Quaresma ile iyi anlaşamadığını zaten sahada görüyorduk. Dün onsuz rahat ve iyiydi.
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Güntekin Onay
Japon yıldız çok klas iki gol attı ve ustalığını gösterdi. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş’ın dün ihtiyacı olan şeyler kararlılık ve yüksek enerjiydi. Eski günlerdeki görkemli oyunların mimarlarından Atiba ilk 11’de; Burak Yılmaz’ın yokluğunda Güven santrforda başladı. Antalyaspor, savunma disiplininden vazgeçmeyen diri bir ekip. Orta alandan uzun toplarla çıkan ve topa sahip olmayı düşünmeyen bir takım. Böyle bir ekip karşısında ayağa pas yapan be tempoyu ayarlayan bir Beşiktaş olmalıydı. Siyah beyazlılar ilk bölümde nitelikli bir pas trafiği oluşturamadı. Güven-Lens-Caner pas oyununa yatkın futbolcular değil. Ljajic bu anlamda yalnız kaldı ve kendisine bir yardımcı bulamadı.
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GARANTİCİ GÜNEŞ
Penaltıyla gelen golün ardından daha yüksek özgüvenle oynayan Beşiktaş, Dorukhan ile 2’nci golü bulup rahatladı. Dorukhan, modern bir orta saha oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor. Golü arayan ve isteyen, ceza sahası koşularıyla son derece etkili olan bir futbolcu. 2-0’dan sonra hız kesmeyen Beşiktaş, Atiba ile 3-0’ı buldu ve maçı koparttığını düşündü. Ancak Antalyaspor teslim olmadı ve ikinci yarı Beşiktaş’ı yoğun baskıyla sıkıştırdı. Güven’in yanlış tercihine rağmen gelen 4’üncü gol Beşiktaş’a nefes aldırdı.Skor 4-1’e gelmesine rağmen Şenol Güneş’in Kagawa yerine Medel’i oyuna almasını ise fazla garantici bir anlayış oldu. Şenol hoca Kagawa’yı daha erken soksa fark daha önce büyürdü. Japon yıldız çok klas iki gole imza attı ve seyirciyle ilk buluşmasında kısa süre almasına rağmen klasını, ustalığını gösterdi.
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QUARESMA’SIZ DAHA HIZLI
Quaresma’sız Beşiktaş’ın topu daha dengeli paylaştığı ve hızlı oynadığını gördük. Q7 varken tüm oyun planı Portekizli yıldıza endeksli. Dünkü tempolu oyun Burak Yılmaz ve Kagawa’nın tam kapasiteyle katılımıyla daha da üst seviyeye çıkacaktır. Nitekim Kagawa’nın neler yapabileceğini dün Antalya’da gördük. Ayrıca Larin ve Güven’in iyi niyetle mücadele etmelerine rağmen ne kadar yetersiz oldukları dün bir kez daha tescillendi.
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Ya VAR olmasa?
Bülent Yıldırım gibi deneyimli bir hakem, Gökhan Gönül’ün kaleci Boffin tarafından açık bir şekilde düşürülmesini VAR’a giderek penaltı olarak değerlendirdi! Bu kadar açık bir penaltıda VAR aracılığı ile penaltıyı vermek için hakem olmaya gerek yok. Doğrusu Bülent Yıldırım’a yakışmadı.MAÇIN ADAMI: LJAJIC
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Cem Dizdar
Takım yapısı darmadağın olsa da kulüp genetiği ve hakkınca futbol takımı olmanın iş görürlüğü pek çok sorunu hallediyor. Zorunluluklar Şenol Güneş’i gençlik enerjisiyle harmanlanan olgun bir takım sahaya sürmeye zorluyor. Bu enerjik oyun ilk yarının gösterişli takımı Antalya’yı ilk devre boyunca etkisiz kılmalarına yetti. Kim ne derse desin, Beşiktaş uzun süredir bir ‘Atiba takımı’dır. O formdaysa Beşiktaş başkalaşıyor. Öncelikle onun sayesinde çabuk düşünen, seri hareket eden ve bitiriciliği yüksek bir Beşiktaş izliyoruz. Bu maçta da ilk devre boyunca Ljajic’i elmas gibi parlattı. Ancak ikinci devre 50’de yedikleri golden sonra oyunu ellerinden kaçırdılar. Bu bölüm Şenol Güneş ve ekibinin üzerine düşünmesi gereken sorunların başında geliyor. Bu bölümde Antalya topu alıp ve oynamaya başlamıştı ki, imdatlarına Lens’in hızlı hücumu yaratan inadı yetişti. Paralize olan Antalya öyle alanlar bırakıp öyle kontralara izin verdi ki, şaşırmamak elde değil! Neticede, dokunduğu ilk iki topla iki gol yapan Kagawa’ya da fişi çekmek kaldı.
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Sinan Vardar
Tabii ilk alkışlarım orta sahanın cengaverleri; Dorukhan, Ljajic ve Atiba'ya... Bu üç isim dün insanüstü gayret gösterdiler, siyah-beyazlı takımı ateşlediler. Özellikle Dorukhan yeteneğinin yanı sıra yüreğini de ortaya koyması harikaydı. Kagawa'nın gelişi Ljajic'e yaramış. Sırp futbolcu Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en iyi futbolunu ortaya koydu. Son haftalarda hep eleştirdiğim Medel'in yedekte oyuna başlaması Şenol Güneş'in en büyük doğrularından biriydi. Usta teknik direktör çok eleştiriliyordu. İşte bakın kaliteli isimler hünerlerini ortaya koyunca Şenol Hoca formda oluyor. Sosyal medyada Kagawa'nın neden yedek bırakıldığı eleştirildi. Bu adam aylardır topa ayağını vurmamış. İlk 11'de başlasa ve tempoyu kaldıramasa sakatlanma yüzdesi çok yüksekti. Biraz sabır arkadaşlar! Kagawa oyuna girer girmez iki harika gol atarak Beşiktaşlıları mutluluktan yerinden fırlattı. Hoş geldin, bize harikalar getirdin, keşke daha önce gelseydin müthiş yetenek Samuray! Bu farklı galibiyetle Beşiktaş'taki kara bulutlar dağıldı. Süper Lig'de belki şampiyonluk zor ama neden olmasın! Camia olarak bir bütün olup ligde en azından ikincilik kazanılmalı. Amaç gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne girmek olmalı.
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"Kagawa ve bizim için iyi başlangıç oldu"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında yeni transfer Kagawa hakkında konuştu. Güneş, oyuncusunun performansından memnun olduğunu söyledi.