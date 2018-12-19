Flaş iddia! Yıldız oyuncu idmana çıkmadı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Trezeguet yönetime adeta kazan kaldırdı.
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İşte yaşanan o gelişme...
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TEKLİF KABUL EDİLMEYİNCE TEPKİ GÖSTERDİ
Mısırlı oyuncunun, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımından aldığı teklifin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine tepki gösterdiği ortaya çıktı. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 16 lig maçında 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Trezeguet'nin Suudi Arabistan'da Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al-İttihad takımından teklif aldığı ancak yönetim tarafından bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.
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5 GÜNDÜR TAKIMLA ÇALIŞMIYOR!
Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak bakan 24 yaşındaki futbolcunun, bu gelişmenin ardından tepki gösterdiği belirtildi. Trezeguet'nin bu gelişme üzerine 5 gündür takımla birlikte çalışmadığı ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü ortaya çıktı.
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AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa yönetimi, Stuttgart ve Lazio gibi talipleri olan Trezeguet için 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
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Ada'da haftanın golü Junior Hoilett'den
Premier Lig’de 17. hafta geride kalırken, haftaya Cardiff City’den Hoilett’in Watford filelerine gönderdiği güzel gol damgasını vurdu. İşte Ada'da haftanın golleri...