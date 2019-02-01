'Büyük hata, Fenerbahçe...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Büyük hata, Fenerbahçe...'
GeriFutbol 'Büyük hata, Fenerbahçe...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Fotoğraflar: Depo Photos, fenerbahce.org
01 Şubat 2019 - 11:57,

'Büyük hata, Fenerbahçe...'

Nijeryalı eski futbolcu Garba Lawal, Chelsea'nin İtalyan teknik adamı Maurizio Sarri'ye ağır eleştirilerde bulundu ve ortaya flaş bir iddia attı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Antonio Conte ile kariyerini yukarı çeken Victor Moses, Maurizio Sarri'nin takımın başına geçmesiyle ikinci plana itilmişti.

2/9

Nijeryalı eski futbolcu Garba Lawal, Sarri'nin Moses'i bırakmasının büyük hata olduğunu dile getirdi.

3/9

Lawal; "Her koçun kendine özgü oyun anlayışı vardır. Moses'in Sarri'nin planına neden uymadığını yine de anlamış değilim."

4/9

"Belki yeni bir koç gelir ve Moses'i takıma geri getirmek ister. Kim bilir... Chelsea'de bulamadığı süreyi Fenerbahçe'de bulup da performansını yükseltirse neden olmasın..."

5/9

Chelsea formasıyla Premier Lig ve Federasyon Kupası (FA CUP) şampiyonluğu yaşayan Victor Moses, Maviler'in formasını 128 defa giydi. (18 gol - 13 asist)

6/9

Fenerbahçe ile '18 aylık' kiralık sözleşmesi imzalayan Victor Moses, geçtiğimiz hafta ilk resmi maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkmıştı.

7/9

Bu akşam Göztepe'yle karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Moses'in ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

8/9

Chelsea son oynadığı Premier Lig maçında, deplasmanda Bournemouth'a 4-0 mağlup olmuştu...

9/9

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Bomba transferler! Zirvede G.Saray var...

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Kagawa ilk idmanına çıktı

Flaş iddia! "Moses, gelecek yaz Chelsea'ye geri dönebilir"

Ezeli rakipler arasında yapılan transferler