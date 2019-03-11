Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Flaş iddia! İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni
Beşiktaş'ta kaleci Lorris Karius'un son haftalardaki kötü performansının ardından tecrübeli kaleci Tolga Zengin'in kado dışı kalma nedeni yeniden gündeme geldi.
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İşte detaylar...
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35 yaşındaki file bekçisi Tolgay Arslan, Vagner Love ve Gökhan Töre ile birlikte kadro dışı bırakılarak Antalya'da yapılan devre arası kampına dahil edilmemişti.
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Tolga Zengin o günden bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş de olumlu rapor vermesine rağmen Tolga'nın yönetim kararıyla kadro dışı kalmasının ardından “Tolga’ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Ona yapılanı haksızlık olarak görüyorum. Karar değişir, değişmez bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.
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Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada yediği hatalı goller nedeniyle taraftarların büyük tepki gösterdiği Alman kaleci Karius'la ilgili olarak, “Tolga Zengin olsa hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius’un elektriği, heyecanı donuk” dedi.
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Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni resmi olarak açıklanmamıştı.
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Hürriyet Gazetesi Yazarı İbrahim Seten, Tolga'nın kadro dışı kalma nedeniyle ilgili sosyal medya hesabından flaş iddialarda bulundu.
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Seten yaptığı paylaşımında Tolga Zengin'ni kadro dışı kalma nedenini şöyle açıkladı.
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Benim duyduğum da şu:
- Tolga’nın bir kaç kez şoförlü Mercedes 350 makam arabasından elinde tespihle indiğini görmüş başkan Orman..
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- Hiç oynamadan para kazanması ve tesislerdeki ağır abi halleri de rahatsızlık vermiş yönetime
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- O nedenle kadro dışı kalmış.
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Takımdan ayrı olarak U21 takımının antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren Tolga Zengin'den flaş bir hamle geldi.
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Tecrübeli file bekçisi daha önce Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı İspanyol antrenör Jose Sambade'yi İstanbul'a getirdi.
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Tolga, hazır halde olmak için Sambade ile özel antrenmanlar yapıyor.
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"Karius duygusal kırılma yaşıyor"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından Alman Loris Karius ile ilgili soruları yanıtladı. Güneş, "Karius konusunda sıkıntımız var. Şu anda Tolga olsaydı direkt oynatırdım. Karius'un duygusal kırılma yaşadığını düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı...