Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Zirve mücadelesi tam gaz sürerken Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar canlı yayında yine çok ses getirecek sözlere imza attı.
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Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Haber Global'deki "Kontra" programında Beşiktaşlı yıldız oyuncu Caner Erkin ve Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili duyumlarını açıkladı.
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Fenerbahçe'deki son durumu Haber Global'deki "Kontra" programında değerlendiren Ahmet Ercanlar, Beşiktaş ile ilgili de duyumlarını açıkladı.
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İşte Ahmet Ercanlar'ın o açıklamaları: - Ali Bey’in söylediği gibi Ersun Yanal’ın sözleşmesi çok kolay imzalandı. Bir günde görüşülüp hemen çözüldü. Ersun Yanal’ın sözleşmesinde çok değişik de bir madde var.
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- Sözleşme süresi 1,5 yıllık. Eğer gelecek sene şampiyon olursa bir sene daha otomatik uzayacak süre. Bu daha önce pek karşılaşılmadık bir durum.
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- Fenerbahçe’de Ersun Yanal Beşiktaşlı Caner Erkin’i istiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda mutlaka bir hareket olacaktır. Caner, Ersun Yanal döneminde çok parlamış, sezonun en iyi oyuncusu olmuştu. Ersun Hoca hücumcu bekleri çok sever ve kendi sisteminde onlardan çok verim alır.
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- Fenerbahçe’nin Beşiktaşlı Tolgay Arslan ile anlaştığını duydum. Devre arasında bu transfer gerçekleşir.
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- Ali Koç’a çok ciddi saldırılar olduğunu görüyorum. Dışarıdan bu tarz saldırılarla Fenerbahçeliler başkanlarından vazgeçmezler. Bunlara bir son vermek gerekir. Fenerbahçeliler başkanlarını kendi seçer. Dışarıdan algılara gerek yok.
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- Lens “Fenerbahçe’den başka takımda oynamam” diyordu. Şimdi görüyoruz ki gerçekten de oynamıyor.
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- Benim Beşiktaş adına sene sonu için duyduğum isim Abdullah Avcı. Lig bitince onun da Medipol Başakşehir ile sözleşmesi bitecek.
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- Fenerbahçe ligi Galatasaray’ın üstünde tamamlar. Her türlü iddiaya girerim. Zaten Kadıköy’deki Galatasaray maçından da 3 puan düş. Bu gerçekleşecek durumdur.
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Dünyanın en büyüğü yine Real Madrid!
İspanyol ekibi FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'i 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Madrid ekibi bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.