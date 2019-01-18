Flaş iddia! '5-6 oyuncu kadroda olmaz çünkü...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin 1-0'lık mağlubiyeti ve ortaya koyduğu kötü futbol ağır eleştiri alırken, Bursaspor maçı öncesi de flaş bir iddia ortaya atıldı...
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Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası işte spor yazarlarının o yorumları ve ortaya atılan, çok tartışılacak o iddia...
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Volkan sahada ve saha dışında kalecilikten daha fazlasını yapmak zorunda. Sesini her yerde duymamız lazım. Çünkü başka beklenti içinde olacağımız oyuncu da yok. Benim Ersun Hoca'ya olan inancım tam. Ancak kalite durumları biraz sıkıntı yaratıyor. F.Bahçe takımının sezon başından beri en büyük sorunu zaten buydu. Maça etki edecek, sahada takımı yönetecek oyuncu sayısının azlığı değil mi, zaten..
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Dün akşamı her ne kadar bazı gerçekleri bilsem de kaza olarak görmek istiyorum. Beklentim ve düşüncem, Bursa maçıyla değişimin başlaması dileğiyle. Fakat dün akşamdan farklı olmayan bir çizgide olunursa da sorunların büyüyerek devam etmesi gibi bir durumla karşılaşacağız.
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SENAD OK (MİLLİYET) - Fenerbahçe zamanında golünü atsa maç farka gidecek, Eljif kırmızı kart görmeyecek, rakibin direnci artmayacak... Bu tablo lig maçlarında da yaşandı. Kırılma anlarında müsait fırsatları atamayınca bu durum hep ters tepti. Takım atamayınca, kalesinde bir şekilde golü gördü. Burada iş teknik direktör Ersun Yanal’a düşüyor.
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Slimani pres yapacak, rakibi bozacak özelliklere sahip ama maalesef hücumdaki yetersizliği ile kendi takımının ayarını bozuyor. Bu yüzden çare Soldado. Her açıdan arkadaşının çok önünde. Sonuç olarak bir kişi eksik başlayıp ikinci yarının tamamını iki kişi eksik oynayan Fenerbahçe için mağlubiyet de sürpriz olmuyor.
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İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM) - Ümraniye kalecisi Burak'ın iyi performansı olmasaydı Fenerbahçe turu kopartacak golleri daha ilk yarıda bulabilirdi. Şener gecenin en gayretli isimlerinden biriydi. Kaleci Volkan henüz ısınma devresinde. Sadık ise süratiyle ve oyun bilgisiyle katkı sağlayacağını gösterdi.
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Eljif Elmas'ın 47. dakikadaki gereksiz bir hareketi F.Bahçe'yi 10 kişi bıraktı. Ümraniye Yasir'le bulduğu golden sonra maçı kazandı. Bu maçın telafisi var. Ancak F.Bahçe lig için iyi sinyaller vermiyor.
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Ümrkaniye gibi bir rakibe karşı farklılıklarını gösteren oyuncuların problemi çabuk çözmesi gerekir. Valbuena, Benzia veya Slimani; iki noktada seviyenin çok altındaydılar. Ya rakibi çok küçümsüyorlardı ya da sezon başı antrenmanlarından dolayı yorgunlardı. Kupa maçlarının sürprize açık olmasının önceliği de bu zaten.
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Bir gün önce Malatyaspor ve Başakşehir'in yaşadıkları zorluklar da ortada. Peki bu maç lige nasıl yansıyacak? İlk 11'den 5-6 oyuncunun Bursa'da değişeceğini sanıyorum. Bu kadro da Ersun Yanal'ın ligi kovalayacağı ana fikir olur.
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"Turu geçeceğiz, geçmeliyiz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından, "Fenerbahçe, kendi gücünü rakibe kabul ettirecek davranışı göstermeli" ifadelerini kullandı.