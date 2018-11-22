Flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı F.Bahçe'ye...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Adı Fenerbahçe ile anılan oyunculardan biri de Barcelona’nın yıldızı oldu.
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Sambacı, sezon başında da gündeme gelmiş ancak İspanyol devinde kalma kararı almıştı.
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Sadece 4 lig maçında forma şansı bulabilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu kararından pişman oldu. Rafinha’nın babası ve menaceri olan, Brezilya Milli Takımı’nın eski yıldızı Mazinho, oğlunun ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılacağını açıkladı. Mazinho, “Rafihna, Barcelona’da hak ettiği kadar süre alamıyor. Ayrılma kararı, bizim için bir zorunluluk. Ocak ayında, kendisini isteyen kulüplerle görüşmelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.
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Yeni sözleşme yok
Rafinha’nın Barcelona ile olan sözleşmesi 2019-20 sezonunun sonunda bitecek. Mazinho, Barça ile yeni kontrat görüşmelerine başlamayacaklarını söyledi. İspanyol ekibi, Brezilyalı futbolcuyu geçtiğimiz sezon İnter’e kiralamıştı. Rafinha’nın yine kiralık olarak gönderilmesi büyük olasılık. Sambacı’yla Milan ilgileniyodu. Ancak İtalyan ekibi, Flamengo’dan Lucas Paqueta’yı 35 milyon Euro’ya transfer edeceği için Rafinha’ya teklif yapmaları beklenmiyor.
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En büyük koz Ali Koç!
Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada, yakın ilişki içinde olduğu Barcelona başkanı Bartomeu ile görüştüğünü söyleyerek, “Önümüzdeki yaz beraber bir şeyler yapacağız” demişti. Koç, Rafinha’nın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Bartomeu’dan kolaylık sağlamasını isteyebilir. Yıldız futbolcu orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor.
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Tam bir futbol ailesi!
Futbol, Nascimento Ailesi’nin adeta genlerine işlemiş durumda. Baba Mazinho do Nascimento, 1986-2001 yılları arasında futbol oynadı. Oğullarından biri olan Thiago, Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2013 yılında Bayern Münih’e transfer oldu. 27 yaşındaki yıldız, babası ve kardeşinin aksine milli takım tercihini İspanya’dan yana kullandı. 25 yaşındaki Rafinha ise babası gibi Brezilya’yı seçti. Mazinho’nun yeğeni olan Rodrigo ise Valencia’da futbol hayatını sürdürüyor ve İspanya Milli Takımı’nın formasını giyiyor.
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Tam bir futbol ailesi!
Futbol, Nascimento Ailesi’nin adeta genlerine işlemiş durumda. Baba Mazinho do Nascimento, 1986-2001 yılları arasında futbol oynadı. Oğullarından biri olan Thiago, Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2013 yılında Bayern Münih’e transfer oldu. 27 yaşındaki yıldız, babası ve kardeşinin aksine milli takım tercihini İspanya’dan yana kullandı. 25 yaşındaki Rafinha ise babası gibi Brezilya’yı seçti. Mazinho’nun yeğeni olan Rodrigo ise Valencia’da futbol hayatını sürdürüyor ve İspanya Milli Takımı’nın formasını giyiyor.
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Efsane sevinçte yer aldı
Mazinho, 1994 Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya Milli Takımı’nın oyuncularından biriydi. Sambacılar’ın formasını 35 kez giydi. 1994 Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde Hollanda karşısında fileleri sarsan Bebeto’ya, efsane haline gelen ‘bebek sallama’ gol sevincinde eşlik eden oyunculardan biri Romario, diğeri ise Mazinho’ydu. Bebeto, maçtan sadece 2 gün önce doğan ve şu anda Guimaraes forması giyen oğlu Mattheus Oliveira için takım arkadaşlarıyla birlikte o sevinci yapmıştı...
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeleri Muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı...