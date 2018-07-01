Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Flaş gelişme! Transferi bitirmek için Rusya'ya gidiyorlar
Fenerbahçe transferde gaza bastı, dört koldan saldırıyor... Sarı-lacivertli kurmaylar, Rusya'ya giderek genç futbolcuyla görüşme gerçekleştirecek!
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'deki transfer gelişmeler...
Foto: AJANSLAR
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İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giymesine yüksek ihtimal verilirken, Hollandalı forvetin de önümüzdeki birkaç gün içerisinde tesisleri gezmek için İstanbul’da olması bekleniyor.
Foto: AJANSLAR
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Habertürk'ün haberine göre, birçok mevkide arayışları süren Fenerbahçe’de stoper hattı için ise listenin başında Yerry Mina yer alıyor. Kolombiya formasıyla 2018 Dünya Kupası’nda başarılı bir performans gösteren ve son 16 turuna kalan genç stoper, Sarı-Lacivertliler’in kendisine olan ilgisine olumsuz yanıt vermiş ve kulübü Barcelona’da kalmak istediğini açıklamıştı.
Foto: AJANSLAR
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HEDEFLER ANLATILACAK
Ancak gerek Comolli gerekse Cocu’nun bu transferde ısrarcı olması, Sarı-Lacivertliler’i harekete geçirdi.Fenerbahçeli kurmaylar, Dünya Kupası nedeniyle milli takımda olan 23 yaşındaki futbolcu için Rusya’ya gitme kararı verdi.
Foto: AJANSLAR
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Burada Mina ile birebir görüşme olmasa da oyuncunun menajeriyle masaya oturulacağı ifade edildi. Barcelona’nın A takımda yeteri kadar şans bulamayan futbolcunun transferine onay verdiği öğrenilirken; Kanarya, kulübünde kalmak isteyen Mina’yı ikna etmeye çalışacak.
Foto: AJANSLAR
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Kolombiyalı yeteneğe F.Bahçe’deki yeni yapılanmayı anlatıp hedeflerden bahsedilecek. “Tamam” demesi durumunda Mina, Dünya Kupası’nın ardından görüşme için İstanbul’a gelecek. Mina, Dünya Kupası’nda şu ana kadar fileleri iki kez havalandırdı.