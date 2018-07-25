Flaş gelişme! Terim o ismi sildi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İsviçre kampına katılmayan yıldız futbolcu ile Galatasaray arasındaki ipler büyük ölçüde koptu...
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 7
İşte Sarı-Kırmızılı ekipte yaşanan flaş gelişmenin detayları...
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Cimbom’un geçtiğimiz sezon 2-0 kaybedip kupaya veda ettiği Akhisar maçında çok kötü bir performans sergiledikten sonra bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübün açıklamasına göre ‘Ağrılarını öne sürerek’ antrenmanlara katılmamıştı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Sarı-Kırmızılılar’da Tolga yine sakatlığını bahane ederek takımla çalışmalara katılmadı ve kampa da gitmedi. Habertürk'ün haberine göre gurbetçi futbolcuyu tamamen gözden çıkaran Fatih Terim, henüz resmen açıklanmasa da kadro dışı bıraktı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 7
ADI SAKATLIK RAPORUNDA BİLE VERİLMEDİ
İsviçre’den döndükten sonra yapılan antrenmana da çıkmayan Tolga’nın adı idman raporunda sakat oyuncular arasında bile yer almadı. İyileşse dahi takıma giremeyeceğini bilen Tolga’nın ise maaşının karşılanması halinde ayrılmayı istediği bildirildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 7
G.Saray’dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga’ya hiçbir kulübün o parayı vermek istememesi, ayrılık konusundaki en büyük engeli teşkil ediyor. Deneyimli oyuncuyu takasta kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer kulüplere bu maaşı kabul ettiremiyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişemeler burada. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...