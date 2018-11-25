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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
SPOR ARENA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
25 Kasım 2018 - 09:52,

Flaş G.Saray sözleri... 'Top oynamıyor, gündem değiştiriyorlar'

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri ve Spor Arena yorumcsu Ahmet Ercanlar yine çarpıcı açıklamalara imza attı...

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Son gelişmeleri Haber Global'deki "Kontra" programında değerlendiren Ahmet Ercanlar şunları söyledi.

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- Galatasaray’a bakıyorsunuz. Sanki tüm dünya karşısında. Sene başından toplasan herkese eşit hata yapılmıştır. Fenerbahçe maçından sonra pozisyon izlendi. Olayları çıkaran Belhanda’ya sarı kart verildi. Cezadan kurtuldu.

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- Galatasaray’ın federasyona teşekkür etmesi lazım. Bir de zaten herkese en alt sınırdan ceza verilmiş. Üstelik Rodrigues’e onun da altından verilmiş. Neymiş? Eyleme geçmemiş. Cinayete teşebbüs ediyorsun ama cinayet işlemiyormuşsun gibi.

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- Fenerbahçe’nin otobüsü kurşunlandı. Yine de böyle bir ortam oluşturulmadı. Geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında verilmeyen üç penaltıyla şampiyon değiştirildi. Daha yeni yani.

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- Galatasaray’dan 3 puan çıkar, ekle Fenerbahçe’ye şampiyon değişiyor. İki takımın kaderi değişti. Belki Aykut Kocaman da hala takımın başındaydı. Onun da kaderi değişti.

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- "2012’de play off sistemi Galatasaray için bir gecede çıkarıldı" konusu bir şehir efsanesi. Ligin normal sezonu başlamadan önce açıklanmıştı zaten. Galatasaray lig içinde hiç itiraz etmedi. Play off’a geçilirken itiraz etmeye başladılar.

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- Patagonya’da bile kırmızı kart gören oyuncu ilk maçta oynayamaz. Süper Final’de Galatasaray’ın stoperleri sakatlandı. Gökhan Zan’ın cezası ertelendi. Dünyada başka yerde olmaz.

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- Fenerbahçe’ye olmadı bu. Sonra finalde Fatih Terim ceza aldı. Sonra bir baktık. Onun da cezası bir anda ertelendi. Galatasaray top oynamıyor. Gündem değiştiriliyor.

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