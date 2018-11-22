Flaş çağrı... 'Obra'nın adını verin!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS Haber'de yayınlanan programda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
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Obradoviç için flaş sözler sarfeden Demirkol, şunları söyledi:
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- Falcao’nun kasasında kulüplerimizden daha çok para var. Nasıl transfer edilecek? Valla biz adam olmayız.
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- Beşiktaş’ın çıkış şifresi; Oğuzhan ve Tolgay’dır. Ya Tolgay’ın performansından yararlanacaksın ya da satarak para kazanacaksın. Oğuzhan’ın direkt performansından yararlanman gerekiyor. Ljajic orayı tek başına toparlayamaz. 10 numara, kaptanlık falan Oğuzhan için fazla…
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- Bu tip oyuncuların vasat olma hakları yok. Bugünün futbolunda yüzde 100 oynaman lazım. Önümüze Ronaldo ve Messi örneği koyuldu. Her hafta Las Vegas gösterisi sunuyor adamlar. Eskiden Maradona vardı, 4 maç oynar 1 maç yatardı. Şimdi bu yok.
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- Babel’i anlıyorum ama Beşiktaş’a gelmeden önce 150 bin Euro kazanıyordu. Futbolcu, emekçi falan değil. 2 milyon 100 bin Euro’luk bir emek olmaz. Ligde 950 bin Euro alan sağ bekine bir anda 1.5 milyon Euro veriyorsa, Babel de zam istiyor. Bu iş topyekün olmalı.
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- Burak Yılmaz için Başakşehir hiç aklıma yatmıyor. Galatasaray için Fatih Terim ile barıştılar mı bilmiyorum… Beşiktaş’la da zor görünüyor. O zaman yurtdışı kalıyor geriye.
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- Ozan Tufan, genç oyunculara örnek gösterilmesi gereken bir durum… Ailesinden bile olsa kendisine kötü örnek olacak kişileri uzak tutması lazım. Kulübünde sorun yaşayan kişilerin, genç takımlara gönderilmesini de doğru bulmuyorum. Sorun yaratan futbolcuları oraya göndermek kadar kötü bir şey yok. Bu durum o genç çocukları etkiler.
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- Tolgay için güçlü bir şekilde Galatasaray iddiaları var. Ancak Beşiktaş, Ozan’ı deneyebilir. Ozan’ın hayata dönmesini isterim ama önce Ozan karar verecek. Herkes kendisinden sorumludur.
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- Obradovic'in heykeli dikilsin haberi var, görüyorum ve artırıyorum; Yoğutçu Parkı'nın adı değişsin Obradovic Parkı olsun. Hatta Fenerbahçe salonun adını Obradovic koysun.
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'Kral'dan eski takımına 32 sayı!
NBA’de LeBron James’li LA Lakers deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 109-105 mağlup etti. James maçı 32 sayı 14 ribaunt ve 7 asistle tamamladı.