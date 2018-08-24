Flaş Burak Yılmaz sözleri! Fikret Orman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da yayınlanan "Gündem Futbol" adlı programda transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde son gelişmelerin sorulmaı üzerine konuşan Fikret Orman, "Mantıklar içerisinde hareket etmeliyiz. 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. En iyisini yapmaya çalışacağız, olmuyorsa da yapmayacağız. Transfer yapma gayreti içerisindeyiz ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Anderson Talisca, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Fabri gitti. Stoper aldık, kaleci ile alakalı fikirlerimiz var. Taraftar istiyor diye de Beşiktaş'ın parasını çarçur etmeyiz." dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuşan Fikret Orman, "Alvaro Negredo için bize ulaşan bir teklif yok. Negredo çok karekterli bir oyuncu, taraftar da seviyor. Şartlar oluşursa gidebilir, oluşmazsa bizim oyuncumuz, durum bu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Ofansif orta saha transferi konusunda bilgi paylaşabilir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "İmkansız. Olmayan bir şeyi sizinle paylaşamam." dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın transfer edileceği yönündeki iddialar üzerine de konuşan Fikret Orman, "Başkan Ahmet Ağaoğlu, bizim dostumuz ve çok da sıkı ilişklerimiz var. Trabzonspor da bizim dost kulübümüz, Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş de hocamız. Durumdan fırsat çıkarmak bir zihniyetimiz asla olmadı, olmaz da. Biz itibarımız için yaşarız, itibarımız için de her şeyi yaparız. Burak Yılmaz için bir konuşmamız olmadı. Pazarlık ediyoruz gibi bir şey yok. Bir kulübün sıkıntısından faydalanacak camia değiliz. Bizdeki durumu bu. Trabzonspor'a Burak Yılmaz'ın maliyeti yüksek deniyor ama bu bizim sorunumuz değil. Trabzonspor ile hep iyi olduk o şekilde devam edeceğiz. Ne görüşmemiz, ne de talebimiz oldu. Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu söylemiştir. Bir ara linç edildi, benim ona sahip çıkmam transfer olacak diye yorumlandı. Beşiktaşlı iyi insanlara sahip çıkarım, kötülerle işim olmaz." diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Stoper Domagoj Vida'nın durumuyla ilgili de açıklamalar yapan Fikret Orman, "Domagoj Vida ile ilgili gazeteler sürekli bir şeyler yazdı. Vida'yı satmak için almadığımızı ilk günden beri söyledik. İnanılmaz düzgün ve Beşiktaşlı bir çocuk. Vida, gitmek istemediğini on kez söyledi. Hatta bir yönetici üzerinden Vida, bana "Başkan beni satmak mı istiyor?" diye sordu. 'Hayır' dedim." Bizimle devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Henüz hazır değiliz, takımı ideal 11'ini hala kuramadık" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1'lik Partizan maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız...