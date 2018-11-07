Flaş! Benfica o Türk futbolcuyu istedi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kubilay, Bursaspor A Takımı'ndaki ilk sezonunda Benfica'dan teklif aldığını söyledi.
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Kayserispor maçında attığı gol ve etkili futboluyla dikkat çeken 2 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz; hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor" dedi.
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Kubilay, "İsmail Kartal, benden koşup, mücadele etmemi bekliyor. Rakip savunmaları yıpratmak için mücadele ediyorum. El Kebir ile çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir ikili olduk. İkimiz de mücadele etmeyi çok seviyoruz. El Kebir çok iyi çalışıyor ve bana çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.
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SEZON SONU İÇİN HEDEFİM AVRUPA
Genç futbolcu, "Ankaragücü'ne bir sezonluğuna kiralık olarak geldim. Burada takıma maksimum katkıyı yapıp, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum. İsmail Kartal, benim transferimi çok istedi. Bursaspor'dakinden daha çok şans bulabileceğimi düşündüm. Transferim gerçekleşti" dedi.
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Kubilay Kanatsızkuş, "Bursaspor A takımındaki ilk sezonumda, Benfica beni istedi. Ama öncelikle B takımları için düşünmüşler; o dönemdeki menajerim de bunu kabul etmedi. Fakat transferim o dönem gerçekleşmedi diye gelecekte gerçekleşmeyecek anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.
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BÜYÜK TAKIM DEVRİ BİTİYOR
Kubilay son olarak, "Artık büyük takım dönemi bitiyor. Anadolu takımlarının nasıl futbol oynadığını ve sonuçlar aldığını görüyoruz. Artık Süper Lig'de kolay galibiyetler yok" dedi.