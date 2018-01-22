FlaÅŸ açÄ±klama... Vagner Love BeÅŸiktaÅŸ'a mÄ± gidiyor!
AdÄ± siyah beyazlÄ±larla anÄ±lan tecrÃ¼beli futbolcu iÃ§in resmi aÃ§Ä±klama geldi...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Alanyaspor BaÅŸkanÄ± Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Beyaz TV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Vagner Love'un BeÅŸiktaÅŸ'a transferine dair Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°ÅŸte o sÃ¶zler...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ä°lk yarÄ± 13-14 oyuncumuz adale sakatlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayÄ±nca sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k ve dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§tik. BÃ¶yle olunca takÄ±m geriye gitmeye baÅŸladÄ±. Davulun sesi uzaktan gÃ¼zel gelir ama biz bu durumu dÃ¼zeltmek iÃ§in mÃ¼cadele ediyoruz.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Biz kolay kolay teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸtiren bir camia deÄŸiliz ama bunu yapmak zorunda kaldÄ±k. Ben KulÃ¼pler BirliÄŸi baÅŸkanÄ± olmayÄ± kesinlikle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum, iÅŸlerim Ã§ok yoÄŸun. 2 federasyonda daha gÃ¶rev alÄ±yorum bu sebeple dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã§ok deÄŸerli baÅŸkanÄ± Fikret Orman, bana Vagner Love transferi olur mu diye sordu. Biz Fikret Orman ile cuma gÃ¼nÃ¼ bu konuyu konuÅŸtuk ama biz onu vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Biz onu satarsak devre arasÄ±nda kimi alacaÄŸÄ±z?
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Vagner Love, bizde Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±p tekrardan bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara gideceÄŸim diye geldi zaten ama bizim ÅŸu an onu satabilecek durumumuz yok. Sezon sonu bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±ma gitmek isterse bu transferi dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz. (Ajansspor)Â