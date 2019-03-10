Flaş açıklama: Çöpe atmayı göze aldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadı.
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Bu mücadele sonrası yazarlarımız değerlendirmelerde bulundu.
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Uğur Meleke
Bu ligde sadece bir takım şemayla, yerleşimle, bölünmez bir bütünlükle oynuyor. Başakşehir, beklerinin orta saha gibi oynadığı 2-4-3-1 dizilişiyle, sıfır orta stratejisi ve yerden futboluyla adım adım gidiyor şampiyonluğa. Başakşehir, beklerinin orta saha gibi oynadığı 2-4-3-1 dizilişiyle, sıfır orta stratejisi ve yerden futboluyla adım adım gidiyor şampiyonluğa. Bu ligde 17 takım fizik kaliteyle, arzuyla, motivasyonla, coşkuyla oynuyor. 1 takımsa şemayla, yerleşimle, bellerinden birbirine halatla bağlı futbolcularla, yukarıdan kendilerini izleyen drone vasıtasıyla bölünmez bir bütünlükle oynuyor. Dün yine kaybeden coşkulu futbol, kazanan doğru futbol oldu Başakşehir’de. Süper Lig’de son yıllarda garip iki alışkanlık oluştu: Takımların sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısı arasındaki performansları olağanüstü değişken. Sanki Apertura ile Clausura adında iki ayrı lig oynanıyor bu ülkede.
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İkinci kötü alışkanlık da, maçların ilk devresiyle ikinci devresinin iki ayrı müsabaka gibi görünmesi. Kimse performansını 90 dakikaya yayamıyor. Bir takım ilk 45, ikinci takım ikinci 45’i oynuyor sadece. Dünkü maça da Başakşehir 19:00’da, Fenerbahçe 20:00’de başladı adeta! Maçın ilk yarısı boyunca sahada Fenerbahçe yok. Koca devre içinde sarı-lacivertlilerin dikine-doğru tek pası 1’inci dakikada Zajc’tan geldi; geriye kalan bütün topları rastgele vurdular adeta. Ersun Yanal’ın meşhur bir söylemi var, “Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır diye”... Ama dün ilk 11’e bakıyorsunuz, sol açık rolünü rakibinin sağ bekine önlem olarak harcamış. Takımın en kaliteli 5 oyuncusundan ikisi Valbuena ve Ekici’yi kulübede oturtmuş, Eljif Caiçara’nın peşinden koşsun diye! Sayın Yanal, bu mudur sizce önlem aldırmak? Elijf korkunç bir ilk devre oynuyor, Yanal sanki kontrat yapmışçasına değişiklik için 46’yı bekliyor. Fenerbahçe de maça 46’da Ekici girince başlıyor adeta. 45’le 80 arası bir golleri var, Zajc’la kaçırdıkları bir tane net olmak üzere birkaç da pozisyonları var. Fenerbahçe ikinci devredeki futboluyla kesinlikle 1 golü hak etti. Ama Yanal, ilk devreyi tamamen çöpe atmayı göze aldığı, Fenerbahçe sürekli geriden gelmek için aşırı efor sarf ettiği için yetmedi o 45 dakikalık futbol. Başakşehir, beklerinin orta saha gibi oynadığı 2-43-1 dizilişiyle, sıfır orta stratejisi ve yerden futboluyla adım adım gidiyor şampiyonluğa.
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Maçın adamı: İrfan Can.
GÜNÜN HAYAL KIRIKLIĞI
Göçek, on yılı aşan kariyerinde tek bir konuda gelişmemekte direniyor. Avantaj kesmede bir dünya markası o! Dün de 13’te Isla seri çalımların ardından bir tekme alıyor ama pası veriyor. Ve o meşhur düdük sesi geliyor maalesef. Aynen son dakikada Başakşehir gole giderken çaldığı düdük gibi.GÜNÜN HAREKETİ
18’de Başakşehir’in Robinho’yla bulduğu golün gelişiminde İrfan Can’ın rolü muazzam. Orta ikilinin sol parçası olarak sol çizgide hücumun başrolünde. Mevkidaşı Tolgay’ı bir sağa-bir sola çekerek çarşı pazar turu yaptırdıktan sonra yaptığı şandel orta. Maçın en güzel hareketi kesinlikle.DEVRE ARASINI BEKLEMEK MECBURİ Mİ?
Dün maçın ilk yarısında 21 kişi ayrı bir spor, bir kişi ayrı bir spor yapıyordu adeta! Eljif Elmas, özellikle 10’la 30 arası aldığı her topu rakibe verdi, her kayıpta özgüveni biraz daha düştü, her dakika daha da büyük hatalar yaptı. Ve Yanal onu 30’da çıkarmayı düşünmedi bile.
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GÜNÜN DİNAMOSU
Takımı bütüncüllükle kazandı, ama ona ayrı bir parantez açmazsam haksızlık olurdu. Çıkışını 10 numara olarak yaptı ama Başakşehir’de muazzam bir 8 numaraya dönüştü İrfan Can. Dün özellikle ilk devrede savunma/hücum performansıyla adeta “İrfan Can Kahvenin Sahibi” gibiydi.GÜNÜN RAKAMI
Dün sahaya çıkan ilk 22 oyuncudan 7’si devre arası transferleri: S.Taşçı, Kudriaşov, Robinho, S.Aziz, Tolgay, Zajc ve Moses... Yani kabaca tüm oyuncuların yüzde 32’si devre arasında transfer edilmiş. Diyorum ya bu ligin bir Apertura’sı, bir de Clausura’sı var; işte bir kanıtı da bu.OYUNU STOPER KURAR ÖN LİBERO DEĞİL
F.Bahçe’nin stoper havuzu devre arasında belki tümden değişti ama bir konuda makus talihi değişmedi. Geriden oyun kurmakta hâlâ olağanüstü beceriksizler ve rastgele vurdukları top sayısında ligde kesinlikle üst sıralardalar. Dün 29’da Tolgay Arda’dan bir top kazanmış, kendi ceza yayına paralel sürüp rahat durumdaki Serdar’a pası veriyor. Serdar Aziz, hiçbir baskı yokken anlamsızca merkeze vuruyor topu! Öyle rakip sahaya filan da değil üstelik... 42’de bu kez Skrtel, sıfır baskı altındayken, sıfır çevre kontrolüyle kaldırıp vuruyor topu ileriye anlamsızca. F.Bahçe savunması dün bunlara benzer 5 top verdi belki Başakşehirliler’e. Başakşehirliler’in ise geriden tek bir anlamsız topunu hatırlamıyorum.
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Rüştü Reçber
Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü; ama yetmedi... Fenerbahçe hiçbir zaman derbilere ve büyük maçlara bu seneki kadar kafalarda soru işaretleri bırakarak çıkmamıştır. Bütün şartlar aleyhine de olsa, bu sezonki gibi Trabzonspor hariç büyük maçlarda rakiplerine boyun eğmemişti. Bu da Fenerbahçe takımı ne durumda olursa olsun formanın ne kadar ağır olduğunun bir kanıtıdır. Bir başka gerçek Başakşehir takımı ile ilgili... Nasıl oynuyorlar, ne gibi sistemleri var? Ya da Abdullah Avcı nasıl dahice işler yapıyor? Bunlar artık bilinen şeyler ve dolayısıyla yazmayacağım... Ama bir gerçek var ki; bulundukları nokta bileklerinin hakkıyla geldikleri bir yer ve bunu korumak için de sahada ne gerekiyorsa yapabilecek özelliklere sahipler. Başakşehir için maçın nerede olduğu önemli değil. Seyirci ne kadar fazla ise o kadar keyif aldıkları gerçeği var. Zaten içeride dışarıda aynı puanları kaybettiler. Yani bir iç saha avantajı olmadan bu noktaya geldiler.
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PAS TRAFİĞİNİ KESEMEDİ
Başakşehir kendi oyunundan şaşmadan, neticeye gitmek felsefesiyle sahadaydı. Burada mevzu; Fenerbahçe’nin nasıl bir düşünce ile sahada olduğuydu. Valbuena’sız başlayıp Eljif’i ilk 11’e koymak Ersun Hoca’nın kafasında kurduğu bir planın ürünüydü ki, bu da pas yapmayı seven ve pas oyunuyla rakibi kontrol etmek isteyen Başakşehir’i özellikle orta alanda durdurmaktı. Peki bu düşünülen oldu mu? İşin aslı gerçekleştiremediler. Orta alanda ve ön bölgede prese dayalı düşünce arada etkili oldu. En büyük sorun yine hücuma geçişlerdeki pas hatalarının sıklığıydı. Bu da devamı gelmeyen hücum demekti.ARTIK BAŞAKŞEHİR’İN KAYBETMESi MUCİZE!
Başakşehir takımının, sabırlı oyunun yanında, rakibini oyundan soğutabilen özellikleri de var. Maçta doğru paslarla bir anda hücumu olgunlaştırabiliyorlar ki dün birçok pozisyonda bunu gördük. Kaçırdıkları da oldu ama Robinho ile golü attılar. İlk yarı Fenerbahçe’de işler ilk yarı istediği gibi gitmedi. Sebebi de 2 noktada eksik kalmalarıydı. 1- Doğru paslarla hızlı hücum yapmak.
2- Özellikle hareketli oyunu topla birleştirip dengelerini bozmak.
İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yukarıda yazdıklarımı gerçekleştiren ve sahada kazanmak için oynayan bir ekip vardı. Golü buldular. Öne geçecek fırsatları da yakaladılar ama atamadılar. Ortaya koydukları mücadele, sonuca etki etmedi. Bütün bunların yanında Başakşehir öne geçmeyi başardı ve 3 puanı elde etti. Bu saatten sonra Başakşehir’in şampiyon olamaması için bir mucize gerekir.
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İlker Yasin
F.Bahçe korkuyla başladı, Ekici'nin girişi dengeleri değiştirdi. İki farklı yarı izledik. Yanlış oyuncu tercihleriyle maça korkusuna itimat ederek başlayan Fenerbahçe ilk yarı sahada yoktu. Mehmet Ekici’nin ikinci yarı oyuna girmesi ve Valbuena’nın ona katılmasıyla F.Bahçe ikinci yarının hakimiydi, sahaya kimliğini koydu. Eğer 51 ve 76’da Zajc iki mutlak golü kaçırmasa F.Bahçe sahadan galip ayrılabilirdi. Ama futbolda atamayana atarlar. 83’te Visca-Mossoro paslaşmasını Napoleoni bitirdi ve maçın galibi Başakşehir oldu. Mecbur kalmadıkça aynı oyuncu kadrosunu bozmayan, topu rakip sahada tutmaya çalışan, gerçekçi, sağlam bir Başakşehir ve rakibinin 26 puan gerisinde her maçı bir final olan, ismi de Fenerbahçe olan iki takımın maçıydı.
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İŞLEMEYEN ÜÇGEN
Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe’nin sağ kanatta üçgenler kurarak pas yapması ve topa sahip olma arzusuna orta sahada yapılan top kayıpları engel oldu. Başakşehir bu topları hızla Fenerbahçe yarı sahasına taşıdı. İlkinde Robinho 16’da Volkan’ı geçemedi. F.Bahçe 3 dakika sonra hatayı bu sefer kale alanı içinde yaptı. İrfan Can’ın asist öncesi iki nefis çalımı, Tolgay için kahrediciydi. Irfan’ın yaptığı ortaya yanlış zamanlamayla yükselen Volkan’ın hatasına Serdar da katılınca Robinho bunu affetmedi. Başakşehir’in yine sağ kanatta Caicara-Mossoro-Visca üçgenleriyle gelmesi ve F.Bahçe defansının arkasına kritik toplar atması sarı lacivertli savunma önlem alamadı.
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HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
İkinci yarı oyunun üstünlüğü Fenebahçe’deydi. Mehmet Ekici sarı lacivertli takıma bir hayat öpücüğü vermişti. Zajc’ın orta alanda ani ve hızlı koşularla rakip ceza sahasına girme arzusuna sahanın en kötüsü Soldado pek katılmadı ama aynı Soldado Attamah’ın büyük hatasını gole çevirerek skoru eşitledi. Zajc başta olmak üzere Ekici, Isla, Moses, Hasan Ali yenilgiyi kabullenmedi. Maç 1-1 bitecek denilirken Napoleoni’yle ev sahibi ekip belki şampiyonluk kapılarını açacak golü attı. Başakşehir tam bir ekip ruhuna sahip.Bu takımda kendini yıldız sanan kimse yok. Savunmada, hücuma geçişte ve gol yollarında ezberlenmiş bir oyun şablonu telaşsızca, sabırla uygulanıyor. Teknik direktör ve oyuncu grubu bu kez şampiyonluğa inanmış görünüyor.Maçın adamı: Mossoro.