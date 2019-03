Flaş açıklama: Çöpe atmayı göze aldı...

Maçın adamı: İrfan Can.



GÜNÜN HAYAL KIRIKLIĞI



Göçek, on yılı aşan kariyerinde tek bir konuda gelişmemekte direniyor. Avantaj kesmede bir dünya markası o! Dün de 13’te Isla seri çalımların ardından bir tekme alıyor ama pası veriyor. Ve o meşhur düdük sesi geliyor maalesef. Aynen son dakikada Başakşehir gole giderken çaldığı düdük gibi.GÜNÜN HAREKETİ



18’de Başakşehir’in Robinho’yla bulduğu golün gelişiminde İrfan Can’ın rolü muazzam. Orta ikilinin sol parçası olarak sol çizgide hücumun başrolünde. Mevkidaşı Tolgay’ı bir sağa-bir sola çekerek çarşı pazar turu yaptırdıktan sonra yaptığı şandel orta. Maçın en güzel hareketi kesinlikle.DEVRE ARASINI BEKLEMEK MECBURİ Mİ?



Dün maçın ilk yarısında 21 kişi ayrı bir spor, bir kişi ayrı bir spor yapıyordu adeta! Eljif Elmas, özellikle 10’la 30 arası aldığı her topu rakibe verdi, her kayıpta özgüveni biraz daha düştü, her dakika daha da büyük hatalar yaptı. Ve Yanal onu 30’da çıkarmayı düşünmedi bile.