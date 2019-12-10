Fırat Aydınus'tan Emre Demir'e öğüt: 'Yapma...'
Süper Lig'in 14'üncü hafta kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleye Fırat Aydınus ile tarihe geçen 15 yaşındaki Emre Demir arasındaki diyalog damga vurdu...
Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip Artem Kravets'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken 15 yaşında attığı golle Süper Lig tarihine geçen Emre Demir 27. dakikada oyuna girdi.
Emre Demir daha önce Barcelona tarafından antrenmanlara alınmış ve denenmişti. Genç futbolcu ayrıca PSG altyapısında da eğitim almıştı.
Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 3 kez U14 Milli Takım formasını giyen Emre Demir, Katar maçında milli forma ile ilk golünü atmayı başardı.
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