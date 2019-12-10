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Futbol
10 Aralık 2019 - 08:30,

Fırat Aydınus'tan Emre Demir'e öğüt: 'Yapma...'

Süper Lig'in 14'üncü hafta kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleye Fırat Aydınus ile tarihe geçen 15 yaşındaki Emre Demir arasındaki diyalog damga vurdu...

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Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip Artem Kravets'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken 15 yaşında attığı golle Süper Lig tarihine geçen Emre Demir 27. dakikada oyuna girdi.

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Kayserispor'da sakatlanan Pedro Henrique yerini Emre Demir'e bırakmak zorunda kalırken; genç yıldız adayının maçın hakemi Fırat Aydınus'la yaşadığı diyalog olay oldu.

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Ev sahibi adına büyük önem taşıyan maçın 54. dakikasında Emre Demir rakibinin müdahalesi ile kendini yerde buldu.

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Genç Emre, pozisyondan sonra karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a itirazda bulundu.

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Aydınus bu esnada Emre'nin yanına giderek, 'Neden bunu yapıyorsun, yapma' şeklinde öğütte bulundu.

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Maç içerisinde yaşanan bu diyalog gecenin en çok konuşulan konularından oldu.

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15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir "Gençlerbirliği-Kayserispor" maçının 68. dakikasında oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü atıp Süper Lig tarihine geçmişti.

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Emre'den önce; Enes Ünal, Batuhan Karadeniz, Serkan Bakan ve Kazım Nas 16 yaşında fileleri havalandırmıştı.

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Emre Demir daha önce Barcelona tarafından antrenmanlara alınmış ve denenmişti. Genç futbolcu ayrıca PSG altyapısında da eğitim almıştı.

10Emre Demir kimdir

Emre Demir kimdir?

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı.

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Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı.

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Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 3 kez U14 Milli Takım formasını giyen Emre Demir, Katar maçında milli forma ile ilk golünü atmayı başardı.

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Kayserisporlu taraftarlar maçtan 1 gece önce tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara destek vermişti...

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