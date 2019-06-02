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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
FOTO: AA, AFP SPOR
02 Haziran 2019 - 10:06,

Final maçında VAR bozulunca olanlar oldu!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi final maçında Fas ekibi Wydad Casablanca ile Tunus takımı Esperance karşı karşıya geldi.

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Bu final maçında çok ilginç anlar yaşandı.

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Esperance ile Wydad Casablanca takımları Tunus'un Rades kentindeki Olympique de Rades Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Fas takımı 58. dakikada golü buldu ancak gol hakem tarafından geçerli sayılmadı.

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Golleri iptal edilen Wydad Casablanca takımı oyuncuları, pozisyonun tekrar incelenmesi için VAR'ın kullanılmasını istedi. Karşılaşmanın hakemi VAR'a gitti.

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Ancak sistemin teknik bir hatadan dolayı devre dışı olduğunu öğrendi. Bir saatten uzun süren tartışmaların ardından Casablanca takımı oyundan çekilme kararı aldı.

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Bu karar sonrası tribünlerde gerginlik çıktı. Oyuncuları güvenli bir şekilde sahadan dışarı çıkaran Tunus güvenlik güçleri, taraftarları da sakinleştirmeye çalıştı.

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Gerginliklerin dinmesinin ardından Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Esperance takımına şampiyonluk kupasını takdim etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı 2-0 yenerek tarihinde 6. kez mutlu sona ulaşan Liverpool, dev zaferi soyunma odasında böyle kutladı...

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