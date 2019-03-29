UEFA en başarılı Türk takımını açıkladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA, kulüplerin Avrupa kupalarındaki performanslarını dikkate alarak puan güncellemesi yaptı.
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Son 5 yılın Avrupa kupaları maçları dikkate alınarak yapılan puanlandırmaya göre oluşturulan listede Real Madrid zirvede yer aldı.
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UEFA'nın sıralamadaki güncellemesine göre Türk takımları arasında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.
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BURSASPOR 161. SIRADA
UEFA'nın en iyi 200 takım listesinde 10 Türk takımı bulunurken bunların arasında en az puan toplayan ekip Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar son yıllardaki etkisiz performansıyla listenin 161. sırasında yer aldı.
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TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ
Listenin en tepesinde ise Beşiktaş var. Son yıllarda Avrupa'da aldığı sonuçlarla önemli puanlar elde eden siyah beyazlılar 62.000 puanla Türkiye'nin en fazla puan toplayan takımı durumunda.
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UEFA'nın son güncellemesine göre sıralamada ilk 5 sıra ve Türk kulüplerinin sıralaması şöyle:
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1- Real Madrid 146.000
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2-Barcelona 131.000
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3- Bayern Münih 128.00
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4 - Atletico Madrid 127.000
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5 - Juventus 123.000
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25 - Beşiktaş 62.000
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45 - Fenerbahçe 31.500
Beşiktaş'ın ardından en iyi 2. Türk takımı Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Son 5 yılda alınan puanlar dikkate alındığında sarı lacivertliler Türkiye'nin en fazla puan toplayan 2. takımı durumunda.
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67 - Galatasaray 22.500
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118 - Başakşehir 10.500
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141 - Osmanlıspor 8000
17/24
142 - Trabzonspor 8000
18/24
156 - Konyaspor 7000
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159 - Akhisarspor 3000
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160 - Karabükspor 1.500
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161 - Bursaspor 0.500
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Fenerbahçe hazırlık maçında Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti...