UEFA en başarılı Türk takımını açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA en başarılı Türk takımını açıkladı
GeriFutbol UEFA en başarılı Türk takımını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
29 Mart 2019 - 10:42,

UEFA en başarılı Türk takımını açıkladı

UEFA, kulüplerin Avrupa kupalarındaki performanslarını dikkate alarak puan güncellemesi yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/24

Son 5 yılın Avrupa kupaları maçları dikkate alınarak yapılan puanlandırmaya göre oluşturulan listede Real Madrid zirvede yer aldı.

2/24

UEFA'nın sıralamadaki güncellemesine göre Türk takımları arasında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.

3/24BURSASPOR 161. SIRADA

BURSASPOR 161. SIRADA

UEFA'nın en iyi 200 takım listesinde 10 Türk takımı bulunurken bunların arasında en az puan toplayan ekip Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar son yıllardaki etkisiz performansıyla listenin 161. sırasında yer aldı.

4/24TÜRKİYENİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ

Listenin en tepesinde ise Beşiktaş var. Son yıllarda Avrupa'da aldığı sonuçlarla önemli puanlar elde eden siyah beyazlılar 62.000 puanla Türkiye'nin en fazla puan toplayan takımı durumunda.

5/24

UEFA'nın son güncellemesine göre sıralamada ilk 5 sıra ve Türk kulüplerinin sıralaması şöyle:

6/241- Real Madrid 146.000

1- Real Madrid 146.000

7/242-Barcelona 131.000

2-Barcelona 131.000

8/243- Bayern Münih 128.00

3- Bayern Münih 128.00

9/244 - Atletico Madrid 127.000

4 - Atletico Madrid 127.000

10/245 - Juventus 123.000

5 - Juventus 123.000

11/24
12/2425 - Beşiktaş 62.000

25 - Beşiktaş 62.000

13/2445 - Fenerbahçe 31.500

45 - Fenerbahçe 31.500

Beşiktaş'ın ardından en iyi 2. Türk takımı Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Son 5 yılda alınan puanlar dikkate alındığında sarı lacivertliler Türkiye'nin en fazla puan toplayan 2. takımı durumunda.

14/2467 - Galatasaray 22.500

67 - Galatasaray 22.500

15/24118 - Başakşehir 10.500

118 - Başakşehir 10.500

16/24141 - Osmanlıspor 8000

141 - Osmanlıspor 8000

17/24142 - Trabzonspor 8000

142 - Trabzonspor 8000

18/24156 - Konyaspor 7000

156 - Konyaspor 7000

19/24159 - Akhisarspor 3000

159 - Akhisarspor 3000

20/24160 - Karabükspor 1.500

160 - Karabükspor 1.500

21/24161 - Bursaspor 0.500

161 - Bursaspor 0.500

22/24
23/24

Fenerbahçe hazırlık maçında Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti...

24/24

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

UEFA en başarılı Türk takımını açıkladı

İşler tersine döndü! Nasser Al Khelaifi...

Başlamadan bitti! Sözleşmesi...

Tarihi an! Babasının ardından...