Fikret Orman'dan olay açıklama: Ibrahimovic...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise futbolda taraftar zihniyetinin değişmesi gerektiğini söyledi. Ali Koç'un futbol ailesine katılmasıyla büyük bir ivme yakalandığını hatırlatan Orman, "Ali Başkan da ben de amatör insanlarız. Burada sevdiğimiz, gönül verdiğimiz kulüplere destek vermek için maddi manevi mücadele ediyoruz. Bu kulüpler şirket gibi bizim olsa bir şeyler yapılabilir, kolay ama kulüplerde taraftar beklentisi var. Sportif başarı söz konusu. Kulüpleri yönetmenin çok farklı dinamikleri var. Ülkemiz gibi çok tutkulu taraftarların olduğu bir ortamda bu çok daha zor hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu. Kulüplerin hep beraber küçülmeleri gerektiğini vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk futbolu küçülerek bu borç yükünü aşabilir durumda. Bu durum, devam ettikçe sürdürülmesi imkansız hale geldi. Ekonomik olarak geldiğimizden daha iyi durumdayız ama şimdi taraftarımız memnun değil. 100 milyon avronun üzerinde futbolcu satışı yaptık. Beşiktaş şampiyon oluyor. Üçüncü sene üst üste şampiyon olmak istiyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz ve kulübün bütçesini arttırıyorsunuz ama sene sonunun bir garantisi yok. Kontratlar sizinle devam ediyor. Giderler artıp geliriniz azalmış oluyor. Böylece para kaybediyorsunuz. Avrupa'da şirketlerin sahibi var, biz de öyle değil. Bizim kültürümüzde olma şansı da yok."
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"Hastalık belli"
İspanya'da kulüpler birliğinde çalışan sayısının 486, Türkiye'de ise 3 olduğunu ifade eden Orman, şunları kaydetti: "Tedavinin olabilmesi için hastalığı, sorunu kabul etmeniz lazım. Teşhisi yapıp, tedaviye gitmek lazım. Hastalık belli, herkes kabul ediyor. Sorunun nereden geldiği de görülmüş. Artık tedavinin başlaması lazım. İngiltere'de 3 tane Türk oyuncu var. Cenk, İlkay ve Mesut. Hepsi Almanya kökenli. Türkiye'den sporcu yetiştiremiyoruz. Çok uzatmadan icraata geçerek bir tedavi sürecinin olması lazım. Beşiktaş Kulübü çok zor süreçlerden geldi. Beşiktaş Kulübünü Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden almadım ki, Çağlayan Adliyesi'nde 450'nin üzerinde mahkemeden aldım. Oradan getirip bu finansman başarılarını yapıp, oyuncu satıp, stadyumu kendi kaynaklarından yapıyorsunuz ve UEFA ile iyi bir noktaya gidiyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ama sonucunda döndüğümüz zaman bir başka bakış açısı: paralar nerede? Maçı kazanamadığınız zaman olay farklı bir noktaya gidiyor."
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Kulüplerin ekonomik durumlarının düzelmesi noktasında devlet ve bankaların önemine değinen Orman, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Borç yapılandırılmasında siz nefes alabiliyorsunuz. Borç yapılanmasına paralel bütçe ve kulüplerin neyi nasıl harcayabileceği bir yapının ortaya konması lazım. Sadece borç yapılandırılması yaparsanız 6 ay sonra başa dönersiniz. 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. Halkımızda da zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Pepe 34 yaşında herkes çok beğeniyor. Pepe'nin yerine Fatih'i koyduğunuz zaman taraftar mutlu olmuyor. Biz altyapıya yatırım yapıyoruz ama kimsenin altyapıyla ilgilendiği yok. 'Zlatan İbrahimovic'i getiriyor musun?' diye soruyorlar. Türkiye dinamik bir ülke. Bu değişimleri başarabilir ama paydaşların bir ortamda oturup çok hızlı olarak bir programa başlaması lazım."