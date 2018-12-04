Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fikret Orman'dan flaş açıklama! Fatih Terim ve G.Saray...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Fikret Orman Beyaz TV'deki Derin Futbol programına konuşurken, çok tartışılacak sözlere imza attı... İşte Orman'ın o flaş açıklamaları...
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- Tansiyonu şu an yüksek tabii. Kulüpler Birliği olarak yapmış olduğumuz bir açıklama vardı. Sonrasında açıklama yapmadım, maçın önüne geçecekti. Sağlık ve adalet herkese bir gün lazım olur. Yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. Hakemlerimiz hata yapıyor, VAR sisteminin başındakiler de hata yapıyor. Bu futbolun içinde olan şeyler.
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- Ortada bir yanlış var. Bu yazıyı kim yazmıştan daha çok. Hakemin hatası varsa, onu yorumcular konuşabilir. Futbol ailesi küçük bir aile. Bizim yapmış olduğumuz hata benim Galatasaray Kulübü ile konuşmam lazımdı. Ben, Anadolu'daki hiçbir kulüple konuşmadım. Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'le konuşmadım. İki tane değerli başkan yardımcım var. Erol Bedir ve Adil Gevrek var. Mustafa Cengiz'in rahatsız olduğu konu haber etmememizdi. Hatanın özü açıklamada değil. Hatanın özü Mustafa Cengiz'in haberinin olmaması. Bu açıklamanın ben de ve diğer kulüpler arkasındadır. Mustafa Cengiz'e söylememiz gerekirdi. Bir iletişim bozukluğu oldu. Yapılan açıklama doğru bir açıklamadır. Fatih Hoca ile sohbet ettik. Bu konu hakkında konuşmadık. Sohbet ettik, genel konuştuk. Bizim Fatih Hocanın ceza almasıyla ilgili ne bilgimiz ne de müdahilliğimiz var. Fatih Hoca çok sevdiğimiz futbol adamı. Ben Kulüpler Birliği'nde tarafsız olmak zorundayım. Fatih Hoca bu futbolun değeri ve kıymetli bir futbol adamı, ceza verilmesini istemem. Fakat beni ilgilendiren bir mevzu değil. Sevinmiyorum. Cezanın detayları için de bilgim yok.
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- Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili yorum yapmam. Bunu sizler yaparsınız. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli camialarından biri umarım toparlanır, temennimiz budur.
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- Ryan Babel ile yollar sezon sonu ayrılıyor fakat yenileyebiliriz de. Şu anda döviz kurları noktasında önümüzü göremiyoruz. Babel kıymetli bir oyuncu fakat vazgeçilemeyecek bir oyuncu değil. Bizim için önemli olan Beşiktaş'tır. Babel'den savunmasını istedik. Disiplin yönetmenliği ona göre kararını verecek. Pepe ile ilgili teklif gelirse devre arası gidebilir. Gelmezse de sezon sonuna kadar oynayacak.
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- Burak her yerde Beşiktaşlı olduğunu ifade eder. Beşiktaş'a ihanet etmedi, takas yolunda kullanıldı. Beşiktaş'a ihanet etmedi. Bunu transfer için söylemiyorum. Her zaman söylüyorum. Aday olduğumu açıkladım. Aday olmak isteyen varsa buyursun... Burası bizim babamızın malı değil ki... Ayak oyunlarıyla, Beşiktaş'ın mağlubiyetleriyle bunu yapmayın. Bir eleştiriniz varsa kazanınca da yapın.
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- Şenol Hoca'yı çok seviyorum. Beşiktaş'ın hocası. Futbolun içerisinde bazen kara günler olur. Bizim şarkılarımızda 'Güneşli günler gelir' diye söylediğimiz şeyler var. Hocamızın iyi niyetinden hiçbir şüphemiz yok. Hocamızla 4. senedeyiz, bir sıkıntımız yok.
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"Büyük insanlar büyük düşünürler"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, "Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Bizim de bütün oyuncularımız büyük. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz" dedi.