Fikret Orman küplere bindi! Ryan Babel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Ryan Babel...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 13
Son haftalardaki tutumlarıyla Başkan Fikret Orman ve yönetimini adeta çıldırtan tecrübeli futbolcunun transferinde flaş gelişmeler yaşandı... İşte tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 13
Siyah-Beyazlılar’da görev yaptığı 1,5 sezonda ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çeken Ryan Babel’e, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo talip olmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 13
31 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen talep üzerine görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi, ilk gelen 2 milyon Euro’luk teklifi geri çevirmişti. Yoğun pazarlıkların ardından Flamengo’nun fiyatı 8 milyon Euro’ya çıkarmasının ardından Flamengo’yla el sıkışan Kara Kartal’a bu transfer konusunda Babel’den son dakika golü geldiği ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 13
Beşiktaş’tan yıllık 2.1 milyon Euro kazanan ve Flamengo’yla seneliği 3 milyon Euro’dan 3 yıllık ön anlaşma sağlayan Babel’in, son olarak menaceri Winnie Haatrecht’in yönlendirmesi sonrasında fiyatı 4 milyon Euro’ya yükselttiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 13
Bu gelişme sonrasında Babel’in istediği rakama olumsuz yanıt veren Flamengo’nun, transferi askıya aldığı kaydedildi. Bir anda 8 milyon Euro’luk muhtemel gelirden olan Beşiktaş'ta başta Başkan Fikret Orman olmak üzere yönetimin, bu konuda Babel’e oldukça kızgın olduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 13
Kara Kartal’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Babel’in menacerinin, transferin istedikleri maaşa gerçekleşmemesi halinde yeni sezonda da oyuncusunu Beşiktaş’ta tutup kontratının bitmesi sonrasında Hollandalı’yı bedelsiz olarak götürmeyi planladığı konuşuluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 13
Winnie Haatrecht’in bu formülle hem oyuncusuna ekstra olarak imza parası hem de kendisine daha yüksek komisyon ücreti almayı planladığı öğrenildi. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 13
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 13
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 13
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 13
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 13
Beşiktaş'a büyük hezimet! Hazırlık maçında CSKA Moskova ile karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin özetini izlemek için videoya tıklayınız...