Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Spor Servisi / Kenan BAŞARAN | Fotoğraf: AFP
20 Mart 2019 - 08:17,
Fikret Orman kararını verdi! Beşiktaş'ın yeni hocası...
Teknik direktör konusunda çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlı ekipte Fikret Orman, adı basında pek geçmeyen ünlü teknik adamda karar kıldı.
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Beşiktaş, sezon sonunda görevden ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
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Siyah beyazlı ekipte görev için birçok kişiye yakıştırma yapılmıştı...
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İlk olarak Güneş'in yardımcısı Guti'nin takımın başına geçeceği söylendi.
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Sergen Yalçın da teknik direktör adayları arasında adı en fazla anılan isim oldu.
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Öyle ki siyah beyazlı taraftarlar da efsane futbolcularını takımın başına görmek için özellikle sosyal medyada örgütlendi.
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Başakşehir'le müthiş bir grafik yakalayan ve takımı şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna getiren Abdullah Avcı da kulislerde çok konuşuldu.
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Son olarak ise Okan Buruk'un Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilmişti.
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Ancak başkan Orman, tüm bu iddiaların aksine yeni teknik direktörünü belirledi.
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Siyah beyazlı kulübün gündeminde yer alan isim Tayfun Korkut...
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2004-2006 yılları arasın da Beşiktaş forması da giyen Korkut’a özellikle başkan Fikret Orman çok sıcak yaklaşıyor.
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Orman’ın, başarıya aç ve potansiyeli olan genç teknik direktörlere öncelik vermeyi düşündüğü ve bu çerçevede masadaki isimlerden birinin de 44 yaşındaki Korkut olduğu öğrenildi.
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AVCI iLE ÇALIŞTI
2012’de Abdullah Avcı ile A Milli Takım’da yardımcılık görevinde bulunan Korkut, 2014’te Alman ekibi Hannover 96’nın başına geçti ve 48 maçta kulübede oturdu. 2016’da Kaiserslautern’in teknik direktörü olan Korkut, görevde 18 maç kalabildi.
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2017’de geçici görevle Bayer Leverkusen’de 12 maç yönetti. Korkut son olarak çalıştırdığı Stuttgart’ta 22 maç yönetmiş ve ekimde ayrılmıştı. Korkut, halen Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw’ün kendisini çok etkilediğini açıklamıştı.
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Siyah beyazlı takımı sezon sonuna dek Şenol Güneş çalıştıracak.
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü 116. yılını hazırladığı bu video ile kutladı...