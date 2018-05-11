Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fikret Orman bakın kimin işini bitiriyor! Yıldız futbolcu...
Beşiktaş Başkanı'nın Londra seyahatinin sırrı ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fikret Orman'ın, yıldız bir futbolcunun menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için harekete geçen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner’le birlikte soluğu İngiltere’nin başkenti Londra’da almıştı. Burada bir dizi transfer görüşmesi yapan Orman’ın, Anderson Talisca’nın geleceğinin belirsizliği sebebiyle yeniden gündeme Marouane Fellaini’yi aldığı bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Premier Lig devi Manchester United’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fellaini’nin menaceriyle ilk temasın sağlandığı ve anlaşma şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Manchester United’ın, yeniden sözleşme imzalamayacağı Belçikalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık bir sözleşme yapılmak istendiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Talisca’nın, Benfica ile yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu olan 21 milyon Euro’yu (106 milyon TL) karşılamak konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen Siyah-Beyazlılar’ın, Fellaini ile orta sahayı güçlendirmek istediği vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İngiliz ekibinden senelik 4 milyon Euro (20 milyon TL) kazanan 30 yaşındaki oyuncuya, aynı rakamlarda bir kontrat verilmesi düşünülüyor. Avrupa’nın yanı sıra ABD’den ve Uzak Doğu’dan da teklifler alan Belçikalı yıldızın, henüz kesin bir karar vermediği, sezon sonunda rotasını netleştireceği konuşuluyor. (Ajansspor)