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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: Hürriyet Arşiv, Depophotos
02 Mart 2019 - 09:35,

Fikret Orman açıkladı! Yeni hoca...

Siyah-Beyazlılar’da 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş, 1 Haziran itibariyle A Milli Takım’ın başına geçmek için Türkiye Futbol Federasyonu’yla resmen anlaşmıştı.

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 Sözleşmesinin duyurulmasının ardından önceki gün yönetici kurmaylarıyla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’le sezon sonuna kadar yola devam kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Başkan, “Şenol Güneş’le Mayıs sonuna kadar anlaşmamız var. Buna sadık kalacağımızı söyledik. Ancak futbolda kimse 48 saat sonra ne olacak bilemiyor.

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Hocamız gelip, ‘Ben şimdi ayrılmak istiyorum’ derse de geldiği gibi en güzel şekilde göndeririz” ifadelerini kullandı.

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Erken ayrılık olursa...

Mayıs ayındaki başkanlık seçimleri sebebiyle ilk etapta Güneş’le ayrılığa sıcak bakmayan Fikret Orman, tecrübeli teknik adamın sözleşme bitimi öncesinde gitmek istemesi halinde ise planını belirledi.

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Orman’ın, Güneş’le erken ayrılık halinde Beşiktaş teknik direktörlüğü görevini şu anda takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Guti Hernandez’e vermeyi düşündüğü kaydedildi. 

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Beşiktaş kafilesi, Kayserispor mücadelesi için maçın oynanacağı kentte gitti.

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