Fernando Reges'in dönüş tarihi belli oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'da yokluğu çokça hissedilen Brezilyalı orta saha Fernando'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Galatasaray'da sakatlığı en çok hissedilen Fernando'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun dönüşü için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges'in, sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilmişti. Fernando'nun yokluğunda Ryan Donk'a görev veren Fatih Terim, Hollandalı'dan tam verim aldı. Sambacı ise yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Fernando için hedeflenen dönüş tarihi belli oldu. Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı ön liberonun 10 gün daha forma giyemeyeceği belirtildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde güçlendirme çalışmalarına tabii tutulan Fernando’nun ligde oynanacak Karabükspor maçında takıma katılması hedefleniyor.Brezilyalı ön liberonun Mart ayının ilk haftasında oynanacak maçta kadroya alınması bekleniyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 6
DERBİDE YERİNİ ALACAK
Kısaca Fernando’nun Konyaspor maçında takımdaki yerini kesin olarak alacak. Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyecek. Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladıCedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından bugün ameliyat edilmesine karar verildi..
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi.