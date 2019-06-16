Fernando Muslera: "Geri dönmek istiyorum"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinin Copa America C Grubu'nda Ekvador'la karşılaşacağı maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2/11
Cimbom ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki başarılı eldiven, gazetecilerin ülkesine geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorularına yanıt verdi.
3/11
2011-12 sezonunda İtalya'nın Lazio takımından 6.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Muslera, sarı kırmızılılarda büyük başarılara imza attı.
4/11
Galatasaray'la 8 sezonu geride bırakan Uruguaylı file bekçisi, tam 5 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
5/11
Dörder kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Muslera, bu başarıların kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.
6/11
Bu sezon sarı kırmızılı takımla 45 maça çıkan deneyimli kaleci, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
7/11
Ekvador'la karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran başarılı eldiven, kariyerini futbola başladığı yerde bitirmek istediğini yineledi.
8/11
Fernando Muslera'nın açıklamaları şöyle:
9/11
"Açıkçası bunu düşünüyorum. Zamanın bize ne göstereceğini bilemeyiz ama kariyerimi benim için her şeyin başladığı Montevideo Wanderers'ta bitirmek istediğimi hep söylemiştim."
10/11
"Fakat Nacional'de oynamak da benim için bir rüyaydı. Ne mutlu ki Libertadores Kupası'nda oynama şansını yakaladım. Bu turnuvada kendi evinizde oynadığınızda %100'ünüzü verirsiniz. Umarım gelecekte de bu şansı bir kez daha yakalarım."