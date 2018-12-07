Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fernandes bombası... G.Saray derken bakın kim kaptı!
Adı bir ara Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızının işini çok sürpriz bir takım bitirdi.
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İşte bomba etkisi yaratacak bu transfer haberinin tüm gelişmeleri ve tüm detayları...
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Lider Başakşehir’de transfer sezonu erken açıldı. En yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alan İstanbul ekibi, devre arasında gücüne güç katmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim pek de yabancı sayılmaz: Manuel Fernandes...
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2011- 2014 arasında Beşiktaş forması giydikten sonra Lokomotiv Moskova’ya giden Portekizli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Rus ekibinden ayrılmanın planlarını yapan başarılı orta saha oyuncusuna Başakşehir kanca attı.
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Abdullah Avcı’nın takımında görmeyi çok istediği ifade edilen Fernandes’in menajeriyle görüşmeler başladı.
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Yeniden Türkiye’ye dönmeye son derece sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcunun da yakın çevresine, “Başakşehir’le görüşüyorum, neler olacağını göreceğiz” dediği öğrenildi.
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Adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş’la anılan, Galatasaray’a bile yazılan Fernandes için uygun bir bonservis bedeli ödemeyi planlayan Başakşehir Yönetimi bu transferi gerçekleştirmek adına önümüzdeki günlerde düğmeye basacak.
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Bu sezon Rus ekibiyle 21 resmi maça çıkan Fernandes, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. (Fanatik)
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Futbol resitalinde kazanan çıkmadı!
Premier Lig 15. hafta mücadelesinde Old Trafford'ta Manchester United ile Arsenal karşılaştı. Nefesleri kesen müthiş mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi...