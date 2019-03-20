Ferguson'un son maÃ§ta Ã§iÄŸnediÄŸi sakÄ±z rekor fiyata satÄ±ldÄ±! Ä°nanÄ±lmaz...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena
20 Mart 2019 - 07:44,

Ferguson'un son maçta çiÄŸnediÄŸi sakÄ±z rekor fiyata satÄ±ldÄ±! Ä°nanÄ±lmaz...

26 yÄ±l Manchester Unitedâ€™Ä±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan kulÃ¼p efsanesi Sir Alex Ferguson, kariyeri boyunca baÅŸarÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda renkli karakteriyle de Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yordu...

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Ã–yle ki Ferguson Ã§iÄŸnediÄŸi sakÄ±zlarla da Ada basÄ±nÄ±na sÄ±k sÄ±k malzeme verdi.

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Ã–zellikle kaybettiÄŸi veya stresli geÃ§en maÃ§larda aÄŸzÄ±ndaki sakÄ±zÄ± sinirli ÅŸekilde Ã§iÄŸnemesiyle tanÄ±nan efsane, Unitedâ€™Ä±n baÅŸÄ±nda son kez sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve 5-5 beraberlikle sona eren West Bromwich maÃ§Ä±nda sakÄ±zÄ±nÄ± rakip takÄ±m maskotuna hediye etmiÅŸti.Â 

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Daha sonra bir Manhcester United taraftarÄ±nÄ±n eline geÃ§en bu sakÄ±z geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesinde satÄ±ÅŸa kondu.Â

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SatÄ±ÅŸa koyan kiÅŸi, sakÄ±zdan elde edilecek gelirin Manchester United YardÄ±m VakfÄ±â€™na verileceÄŸini ifade etti.

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390 bin pound (2 milyon 834 bin TL) deÄŸerindeki teklif herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

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77 yaÅŸÄ±ndaki efsanevi menajer fÄ±rsat buldukÃ§a eski takÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§larÄ±nÄ± yerinden takip ediyor.

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Ferguson son olarak Fransa'da oynanan ve United'Ä±n PSG'yi elediÄŸi mÃ¼cadeleyi izlemiÅŸti.

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Hatta Ferguson'un, mevcut hoca Ole Gunnar Solskjaer'e dev maÃ§ Ã¶ncesi otobÃ¼ste taktikler verdiÄŸi iddia edilmiÅŸti.

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Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, Åžampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Manchester United eÅŸleÅŸmesini yorumladÄ±...

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Ä°ddaaâ€™da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n, incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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