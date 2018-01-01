Fener'de ilk imzayı o atacak... Çubukluya çok yakın!
Sarı lacivertliler transfer startını verdi. Sol açık için ise flaş bir isimle anlaşma çok yakın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı... Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda rota flaş bir isme çevrildi... O sürpriz isim ise çubuklu formayı giymeye artık çok yakın....
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son iddia ise İtalya'dan geldi. Radio CRC, Hellas Verona'da forma giyen Mohamed Fares'in sarı-lacivertli kulübün radarında yer aldığını ileri sürdü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransa'da doğan 21 yaşındaki oyuncu aslen Cezayirli. Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 15 maçta görev yaptı. 1 gol ile 1 asist kaydetti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bordeaux'nun da listesinde yer aldığı bildirilen genç oyuncu maç başına 2.3 top çalma ve 2.9 uzaklaştırma istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sol kanada hem bek hem açık oynayabilecek sol ayaklı isim arayan Fenerbahçe'nin Mata, Luke Shaw, Aziz Behich ve Lukas Lima ile birlikte Fares'i de değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. Fares ise imzaya daha yakın. (Fotomaç)