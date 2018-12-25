Fenerbahçe'yi şoke eden rakam!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada ve düşme potasında bitiren Fenerbahçe'de kahreden istatistik...
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Bir çok istatistik de ligin ilk devresinin tamamlanmasıyla gözler önüne çıkarken 18 takım içerisindeki bazı 'en'ler gözlerden kaçmadı.
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BAŞAKŞEHİR TOPU SEVDİ
Medipol Başakşehir yüzde 59 ile topla en çok oynayan takım olurken turuncu mavilileri, 58. ile Beşiktaş, 55.6 ile Galatasaray, 54.6 ile Trabzonspor ve 53.5 ile Fenerbahçe izledi.
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FIRTINA DİREKTEN DÖNDÜ
Geride kalan 17 maçta topu en fazla direkten dönen takım olan ve bu alanda şanssızlığını kıramayan Trabzonspor'un tam 11 kez topu direkten döndü. 2. sırada ise topu 8 defa direkten dönen Konyaspor, 2. sırada, 7'şer kez dönen Göztepe ve Galatasaray ise 3. sırada yer aldılar.
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ŞUTÖR PAŞA
17 maç sonunda öne çıkan bir başka istatistikte Kasımpaşa 18 takım içerisinde 12,9 ile maç başına en fazla şut çeken takım oldu. Paşa'yı sırayla, 12.3 ile Beşiktaş, 11.8 ile Sivasspor, 11.5 ile Trabzonspor ve 11.2 ile Fenerbahçe izledi.
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Süper Lig'in ilk yarısında en fazla "büyük gol fırsatı kaçıran" takımlarda ise Kasımpaşa lider olurken Fenerbahçe'de kaçan goller Kasımpaşa'ya nispeten daha etkili oldu.
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FENERBAHÇE BÖYLE YANDI...
Şöyle ki sarı lacivertliler, 31 kez gol fırsatından yararlanamazken bu listede ikinci ancak genel puan cetvelinde ilk yarıyı 17. olarak tamamladı. Kasımpaşa ise 36 kez gol fırsatından yararlanamadı ancak ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.