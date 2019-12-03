Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme ve transfer yasağı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme ve transfer yasağı...
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte ocak ayındaki stratejiyi direkt olarak etkileyecek tablo...
2
HARCAMA LİMİTİ AŞIMI SÖZ KONUSU
TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı. Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak.
3
Bu limit Fenerbahçe için 206 milyon 431 bin 081 TL. Sarı- lacivertlilerin 31.10.2019 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri ise 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL)...
4
TFF İLE YAPILACAK GÖRÜŞME BELİRLEYECEK
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirime göre, futbol takımı gider bütçesi, TFF'nin verdiği limitin neredeyse iki katı.
5
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu limit aşımı nedeniyle TFF ile Fenerbahçe arasında aralık ayında bir görüşme yapılacak.
6
YAPTIRIM NE OLACAK?
TFF yönetimi, talimatın yeni uygulanacak olması dolayısıyla bu sezon sonuna kadar kulüplere yüzde 30 limit aşımı hakkı tanıdı.
7
Yani Fenerbahçe bu yılki futbol takımı giderini 268 milyon 360 bin 405 TL'nin altına indirirse ceza almayacak. Aksi takdirde ise talimata göre yaptırım kaçınılmaz.
8
TFF, takım harcama limiti aşımının yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar, yüzde 6 ila 10 arasında aşılması durumunda kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşılması durumunda transfer yasağı, yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası, yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası, yüzde 26 ve üzeri aşılması durumunda 3 puan silme cezası uygulayacak.
9
Puan silme cezalarına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası verilecek.
10
11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 2-2'lik Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamaları hatırlıyoruz...